Et fagbrev i helse gir ingen fordeler i videreutdanning

#minvalgkampsak: videreutdanning for helsefagarbeidere

Jeg har tatt fagbrev innen helse og er dermed utdannet helsefagarbeider. For å kunne bli lærling, må man stille på intervju, der man må bevise hvorfor akkurat du er egnet til å jobbe med mennesker, hvor hen de er i livet. Eldre og yngre, fysisk/psykisk utviklingshemmede, mennesker som trenger en hjelpende hånd. Dersom fagfolk mener at du kan bli et dyktig helsepersonell, får man begynne på utdanninga. Lærlinger jobber vanligvis i 100 prosent stilling i ulike eininger i to år, og får dermed gå opp til fagprøve. Det er en lang veg å gå, men herlighet hva man lærer og erfarer. Man jobber tett sammen med blant andre sykepleiere.

Jeg har alltid visst at jeg ville jobbe med mennesker. Men i en ung alder av 18 år er det ikke lett å vite hvordan vegen skal gå videre. Derfor var lærling helt perfekt for meg. På denne måten fikk jeg erfart og lært hvordan man jobber på ulike måter, med ulike mennesker, i ulike situasjoner. Kan man be om en bedre veiledning i livet? Etter ett år som nyutdannet var det lett å vite at sykepleie var noe for meg. Men så kom problemet. Å ta fagbrev i det mest relevante yrkesområdet, ga meg ingenting. Absolutt ingenting. Utenom alderspoeng.

Man anerkjenner og verdsetter ikke fagarbeiderutdanninga ved å gjøre det vanskeligere for videreutdanning. Jeg kan ikke tenke meg en mer erfaren og kompetanserik sykepleierstudent, enn en helsefagarbeider. Vi ønsker kompetente og faglig sterke sykepleiere, hvorfor ikke motivere og lage flere muligheter for anledning til å videre utvikle kompetansen sin?

Det er et stort utvalg av helsepersonell som jobber døgnet rundt for å ivareta og dekke deres kjæres behov. Men likevel er det mangel på sykepleiere og deres kompetanse. Norge mangler sykepleiere og det er et skrikende behov. Flere dyktige helsefagarbeidere og ikke minst flere av mine trofaste kolleger, ønsker å lære mer og ta mer ansvar for andres behov. For mange blir dette unødvendig vanskeligere med de nye kravene. De nye kravene er karakteren 3 i norsk og karakteren 3 i matte.

Det er viktig med gode grunnkunnskaper når man skal jobbe med mennesker. Det er ingen tvil om at norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er viktig. Kommunikasjonen er en stor del av arbeidet. Men dette er allerede et krav for å bli helsefagarbeider. Vi vet at å ha god forståelse for mattefaget er en svært viktig del som sykepleier. Feilberegning i yrket kan være livsfarlig. Selvsagt bør dette være et krav.

Vi hører hovedgrunnen til kravene er at kandidatene blir sterkere og tjenestene vil bli av bedre kvalitet. Nyutdannede sykepleiere kan ikke sammenlignes med helsefagarbeidere og hjelpepleiere med lang arbeidserfaring innen ulike yrkesområder.

Det er svært merkelig for mange at ungdom på 18 årsalderen med ofte lite eller ingen erfaring stiller likt eller sterkere enn en helsefagarbeider/hjelpepleier med flere års erfaring. Jeg er overbevist over at helsefagarbeidere har større fagforståelse enn de som kommer direkte fra generell studiekompetanse.

Et fagbrev i helse gir INGEN fordeler når det gjelder videreutdanning. Det gir ingen studiepoeng. Dette er fortvilende. Ett år på folkehøgskole gir to studiepoeng, som er totalt irrelevant for utdanninger. Jeg ser på dette som sårende, urovekkende og rett og slett fortvilende.