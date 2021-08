Saken oppdateres.

Ola Borten Moe tar feil i sitt innlegg 19. august 2021. Det er galt å sammenligne Norges 1 promilles utslipp av klimagassen CO 2 med utslippet fra de store folkerike landene. Det er utslipp per innbygger som teller og her er Norge verre enn de fleste landene i Europa.

Gasskraftverkene på oljeplattformene i Nordsjøen spyr ut CO 2 som polske kullkraftverk. Gasskraftverk på land med sine optimale teknologier sender ut mye mindre CO 2 . Plassmangel gjør at det er en kullteknologi som brukes på de 150 kraftverkene i Nordsjøen, dette er dramatisk og gjør at vi må bruke ren vann- eller vind-kraft fra land.

Studenter står i kø for å delta i det grønne skiftet. De ønsker å redusere jordens CO 2 -utslipp.

