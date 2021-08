Valgflesk til salgs

Saken oppdateres.

Ser av Adresseavisen 18. august at gruppeleder i Ap på fylket utbasunerer: «Nå blir det mye billigere å ta buss og tog i Trondheimsregionen». Det er foreslått fire endringer som skal gjøre det billigere å reise med buss og tog i regionen, spesielt ungdom skal få barnebillett fram til 20 år. Ingen forslag om rimeligere vilkår for «vanlig folk» og pensjonister i byen. Dette er fortsatt bare et forslag – så vidt jeg skjønner, og må vedtas i kontaktutvalget for Miljøpakken.

Miljøpakken har fått skarp kritikk for at de 500 millioner kroner som ble bevilget av regjeringen for to år siden, fortsatt ikke er brukt til formålet: Kutt i kollektivsatsene og kutt i bompengesatsene! Ap legger dette fram som sin gavepakke til trønderne. Det er ikke mange dagene igjen til valg, folkens.