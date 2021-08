Du må slutte med pekeleken, Ola! 

Saken oppdateres.

Ola Borten Moe avfeier konsekvensene av den siste klimarapporten fra FN med at vi ikke skal ta vårt ansvar før de andre, som er reelt verre forurensere enn oss, har tatt sin del. Han nevner spesifikt Polen og Kina. Etter å ha fått saklig motbør i bøtter og spann fortsetter han pekeleken i ordskiftet med professor Johan Hustad.

Polen og Kina er i og for seg interessante eksempler. Ja, det er riktig at Polen har en del ekstremt forurensende kullkraftverk, og vi i MDG inngår gjerne i en allianse med Sp for å dytte kontinentets utslippsversting i en bedre retning. Om navnebror Ola har direkte kontakter etter sin forrige ministerperiode, kan vi kanskje bruke dem, for ellers er vel ikke Sp særlig glad i mer formelt og forpliktende gjensidig samarbeid i Europa heller? Interessant nok har Polen allerede kuttet sine utslipp med nesten 20 prosent siden 1990, mens vi her på oljeberget har kuttet rundt 3 prosent.

Så til Kina. Har Borten Moe noen gang fundert på hvorfor Kina med sine 1,5 milliarder mennesker har så store utslipp? Er det først og fremst fordi den gjennomsnittlige kineser kjører like mye bil, reiser like mye med fly og spiser like mye rødt kjøtt som Ola Nordmann? Svaret på det spørsmålet er heldigvis et krystallklart NEI. For hadde den jevne kineser hatt samme forbruksnivå og forbruksmønster som oss i vesten hadde klimarapporten fra FN sett veldig mye verre ut.

Kina har enorme utslipp fra en gigantisk industriproduksjon som er til for å fore oss i vesten med billige varer av ymse kvalitet. Vi i vesten har rett og slett «outsourcet» store deler av utslippene våre til Kina. Vil Borten Moe være med på å stille strenge klimakrav til alle importerte varer slik 2. nestleder i Sp, Anne Beate Tvinnerheim, også har tatt til orde for gjennom en klimatoll - et tiltak som også vil kunne hente noe industriproduksjon hjem igjen? Eller kanskje være med på tiltak som reduserer det norske forbruket slik at vi kan påvirke utslippene i Kina indirekte? Eller tror du Ola Borten Moe, at kineserne leser Adressa og at biffen nå er fiksa?

Verden har ikke tid til å vente på at realitetene til slutt innhenter slike som Ola Borten Moe. Vi må handle NÅ, og vi må ta vår del av ansvaret og rydde i eget reir før vi peker på polakker og kinesere. Høstens valg blir et klimavalg og det er viktigere enn noen gang at folk mobiliserer rundt MDG som en reell potensiell motmakt mot Borten Moes Sp og hans venner.

Det er flere som peker på at klima og miljøsaken er den viktigste saken i høst. MDG er de eneste som har satt en krystallklart ultimatum om at vi skal slutte å lete etter ny olje. Det er der vi må begynne. Vi får håpe at det er nok vilje i folkedypet til at vi får det tilstrekkelige mandatet til å havne på vippen slik at vi får vekket de progressive og fremtidsrettede kreftene i de største partiene - for vi vet at de finnes!

Det er dypt fascinerende at det snart bare er ledelsen i noen store norske politiske partier som ikke har skjønt at vi må begynne med å slutte å lete etter mer fossil energi.

