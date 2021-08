For at kjøttskammen skal bli lettet, må dyrevelferdsloven styrkes

Sp kommer aldri til å «kaste noen under bussen» når vi omstiller Norge

#minvalgkampsak: dyrevelferd

Det er sol, det er sommer, det er kjøtt på grillen. Stekeskorpen er nesten perfekt, stemningen ville vært på topp var det ikke for én ting. Det er en eller annen som hvisker ting. Ting som «ditt monster» og «vet du hva den koteletten har gått igjennom?»

Sånt setter en liten demper på grillkosen. Det er det samme om jeg griller kjøtt under veganerfestivalen eller alene på hytta i Dovre. Stemmene finner en vei inn i hodet mitt uansett.

Hvordan skal vi finne tilbake til tiden hvor vi kunne grille uten at det ender i en het debatt?

Før så kunne jeg nyte et kjøttmåltid uten forstyrrelser. Da var jeg på alderen hvor uskyldige mengden med kunnskap som holdt samvittigheten i sjakk. Men en vakker dag kom det fram at det ikke var en tilfeldighet at kylling på tallerkenen het det samme som fuglene. Verden ble aldri den samme.

Produsentene av koteletten må få applaus for sitt forsøk på å holde stemningen i live. Bilder av solglade kyllinger og griser som blir kjælt med gjør det litt enklere å fordøye dem. Og om det var noe tvil kunne jeg betrygge meg med at dyrene hadde en egen velferdslov. Dermed kunne jeg senke skuldrene og slenge kjøtt på grillen. De hadde jo hatt et fint liv tross alt.

Uheldigvis er det med nettets tilstedeværelse blitt svært lett å se hvordan det faktisk står til med maten. Uansett hvor jeg vender blikket ser jeg fremtidige dyr som lever under smertefulle kår.

Det siste som holdt samvittigheten min i live var troen på et lovverk som skulle sørge for at grisene som skal havne på grillen min ble behandlet som dyr med egenverdi. Når bilder av svin med ihjeltygd hale stadig dukker opp er det vanskelig å tro på at mattilsynet og produsenten bryr seg om denne loven. Hva med å forholde oss til dette lovverket som vi gjør med alle andre regler? Det innebærer aktiv regulering og konsekvenser der det er avvik.

Da vil dyret få en velferd som lik at den som er beskrevet i det norske regelverket. Og makabre bilder fra norske fjøs vil bli færre. Men det viktigste. Vi kan nyte en grillsommer med troen på at koteletten ble behandlet som et dyr før den ble kotelett.

