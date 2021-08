Kjært barn har mange navn?

– For et par dager siden var vi helt utsolgt før klokken 15. Det har aldri skjedd før

Saken oppdateres.

Vi har fått en ny farsott: «Elsparkesyklene». Jeg bruker hermetegn fordi det er da ikke sparkesykler? Jeg har til gode å se noen sparke med den rullende dingesten. Finnes det én eller flere gode betegnelser på fenomenet? Jeg inviterer hermed til en navnekonkurranse, og kommer selv med noen forslag:

latmannsmobil

el-ståsykkel

selvgående festfartøy

enmanns elbuss

batteridrevet rulledings

parkeringsdjevelen

snubledings osv.

Det kan godt hende at fenomenet er kommet for å bli, men det er et godt stykke igjen til at ukultur blir til et kultivert fremkomstmiddel. Her bør handles raskt før ulykkesstatistikken blir enda større og alvorligere.