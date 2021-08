Leselykke, bibliotek og aktivitetstilbud i Trondheim

Slakt for all del ikke Rosenborg

I debattinnlegget «Leselykken er lokal» publisert i Adresseavisen lørdag 14. august forteller Gunnhild Ulriksen om sin families opplevelser av sommerferien på Nesna og gode tilbud fra det lokale biblioteket. De besøkte så Trondheim biblioteks nettsider, men fant ikke tilsvarende tilbud der.

Det er fint å lese om dere som er glade i å lese og som ønsker å delta i aktiviteter på biblioteket. Dere er midt i målgruppen for det Trondheim kommune tilbyr og formidler av muligheter for barn og ungdom. Vi beklager at dere ikke fant det dere lette etter på bibliotekets nettsider.

I år prioriterte biblioteket særlig sommeraktivitetene i perioden mellom skoleslutt og før foreldre får sommerferie. I regi av kommunens sommerferietilbud, Sommer i Trondheim, hadde vi en rekke ulike aktiviteter som 800 barn deltok på. Men det aller viktigste tilbudet vi har er Sommerles, en leselystkampanje for barn fra 1.–7. klasse.

I år har Trondheim hatt rekordmange deltakere med over 5000 barn. Sommerles varer ut august, og det er fremdeles mulig å melde seg på. Til sammen har barna så langt lest nærmere syv millioner sider, noe som utgjør over 60 tusen bøker! I disse dager jobber vi med å fylle mange bokkasser, fulle av spennende bøker, som sendes ut til lærere for å ivareta barns leseglede videre utover skoleåret. Besøk fra skoleklasser med bokprat er også noe vi ser veldig frem til å starte opp igjen med.

Trondheim og Nesna kommuner har nok organisert arbeidet med og informasjonen om tilbud til barn, unge og familier forskjellig. I Trondheim er det mange flere aktører som samarbeider for å lage tilbud. For å gjøre dette mest mulig tilgjengelig og oversiktlig har vi lagt alt dette på hjemmesiden til Trondheim kommune, under den felles overskriften «Kultur og fritid». På undersiden som heter Ferieaktiviteter har vi samlet informasjon om ferietilbudene fra biblioteket, kulturskolen, kulturenheten og tilbud i regi av andre. På nettsidene finner en også tips til aktiviteter, oversikter over aktivitetsparker og mye mer.

Alle arrangementene til Trondheim folkebibliotek, både på hovedbiblioteket og bydelsbibliotekene, blir annonsert på nettsiden og Facebook-siden til biblioteket. I tillegg bruker vi plakater i de fysiske bygningene. Vi ønsker dere hjertelig velkommen til både biblioteket og kommunens øvrige tilbud for barn og unge i bydelene, og tar gjerne imot innspill dersom dere har ønsker eller tips til aktiviteter dere vil at vi skal tilby.