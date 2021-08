En ventet drosjeskandale

Over 200 klager på skoleskyss - nå tar nytt selskap over

Ingen drosjesjåfører er overrasket over skandalen som utvikler seg i Stjørdal, Meråker og Selbu. Det som overrasker er at hverken AtB eller den politiske ledelsen i Trøndelag fylke, inkludert varaordfører Tomas Iver Hallem (SP), har vært forberedt på at dette ville skje.

Som drosjesjåfør i Trondheim hører jeg hele tiden historier fra passasjerer som har vært så uheldige å bruke Christiania Taxi en gang. Det var det amerikanske ekteparet som skulle fra Britannia til Nidarosdomen og fikk til svar at sjåføren ikke visste hvor det var, og det var trondhjemmeren som skulle til NTNU og fikk høre at «Du kjører ikke Trøndertaxi nå». Underforstått, hvordan skulle han vite hvor NTNU var. Dette ansvaret ligger naturligvis på den enkelte sjåfør, men først og fremst på et selskap som etter mitt syn ikke gir sine sjåfører god nok opplæring og oppfølging.

Christiania Taxi er også kjent for dårlig oppfølging av helsekjøring andre steder i landet, som for eksempel i Voss.

AtB har tilbudt priser som er så lave at det er grunn til å spørre om prisene er i strid med fylkets innkjøpsreglement. Jeg har ikke lest dette reglementet, men forutsetter at det har bestemmelser som skal bekjempe sosial dumping. Dette anbudet er sosial dumping satt i system fra fylkets og AtBs side. Jeg vil også spørre om hvordan AtB har kvalitetssikret anbyderne. Åpenbart ikke godt nok etter å ha mottatt 200 klager den første uka.

Men det er også et politisk ansvar så fastsette rammene for anbudet, at man vil vektlegge både kvalitet og pris. Skolebarn er en sårbar gruppe som må sikres en trygg og forutsigbar transport. Ingenting er så viktige som barna. Vi vet at kollektivanbudet ble kuttet med nesten femti millioner kroner av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Har det bidratt til at kvaliteten på tjenesten ikke har blitt ivaretatt?

Anbudspolitikken representerer en utmerket mulighet ikke bare til å sikre et godt drosjetilbud til barna, men for å påvirke hele drosjemarkedet. Ved å stille krav kan man bidra til en sunn drosjenæring. Den muligheten har ledelsen i Trøndelag fylkeskommune ikke brukt. Prispresset fra AtB kan fort få konsekvenser også i andre deler av fylket. De beste sjåførene har ikke lyst til å kjøre for knapper og glansbilder. Det pålegger både AtB og fylkeskommunen et stort ansvar for å endre på anbudspolitikken.

Mange kjenner meg som lokalpolitiker for Høyre, men i denne sammenheng skriver jeg først og fremst som drosjesjåfør for Trøndertaxi.

