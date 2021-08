Hva med klima og beredskap?

Mannen som startet et «trøndersk asylmottak» i Montana

Saken oppdateres.

Spørsmål til Statens vegvesen. Eller er det til fylkeskommunen? Eller er det til Svevia (operatør på veivedlikehold i Tydal)? Det er ikke greit å forholde seg til «rette vedkommende» når det gjelder vegvedlikehold. Nok om det, spørsmålet er kort og godt: Hvorfor kommer en entreprenør fra Melhus for å bygge busslommer i Tydal? Vedkommende entreprenør var i Tydal med to gravere, en anleggsvals og en lastebil for massetransport.

Jeg stiller spørsmålet fordi det finnes entreprenører i Tydal som kan gjøre jobben. For meg virker det noe merkelig at en entreprenør fra «langtvekkistan» skal kunne utføre slike små jobber billigere enn en lokal entreprenør. Det hele handler sikkert om pris, og det handler sikkert også om rammeavtaler, men det er to moment til som ansvarlig etat også må vurdere:

Beredskap: Offentlige myndigheter bør i alle sammenhenger vurdere beredskap, i dette tilfellet ved å ha lokale aktører som er i stand til å rykke ut raskt om det skulle skje noe uforutsett og plutselig med veinettet. En styrker ikke beredskapen i distriktskommuner ved å hente inn andre entreprenører til å gjøre små jobber. Denne måten å administrere vegvedlikehold på, er med på å bygge ned distriktene.

Miljø: Jeg skulle likt å ha sett et miljøregnskap på å flytte tre maskiner fra Melhus for å gjøre denne forholdsvis enkle jobben kontra å ha brukt en lokal entreprenør. Miljø er i fokus i alle sammenhenger og det fokuseres på utslipp av CO ₂ .

Det gjøres et stort poeng av at kua fiser og raper, men hva med utslipp for eksempel i forbindelse med transport av maskiner Melhus–Tydal–Melhus. Hvor er logikken? For ordens skyld: Dette handler ikke om entreprenøren fra Melhus. Han gjør en jobb han har fått tildelt.