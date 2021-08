At mediene sluker dette så rått, er tankevekkende

Witzøe kjøper del av Fosen-bedrift for 665 millioner

Fem dager da framtiden for reindriften på Fosen står på spill

69 bekreftet smittet - like mange har positiv hurtigtest

Hvem angrer på at de fikk barn? Det har forskere funnet svar på

Over 200 elever i karantene

Saksøkes for ikonisk albumcover

Har uttalt at dette er en trussel. Nå blar Witzøe og Salmar opp likevel

Naturviterne: Norge trenger et grønt taktskifte!

Saken oppdateres.

Innlegget ble først postet på Facebook. Det gjengis etter tillatelse.

I denne valgkampen har det tydeligvis blitt en sport blant såkalte frivillige organisasjoner å rangere partiene etter hvor gode de er på vedkommende organisasjons område. Det er så mye av det at noen mener at det virker koordinert.

At organisasjonene gjør dette, er selvsagt greit. Men at mediene - inkludert NRK - sluker dette så rått, (nesten) uten å stille kritiske spørsmål, er tankevekkende.

Politisk redaktør Siv Sandvik følger valgkampen tett. Abonner på hennes nyhetsbrev her !

Valg 2021: Les alle innleggene i debattserien #minvalgkampsak.

Vi kan jo spørre oss selv hvordan mediene ville håndtert en rangering fra Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) over hvilke partier som har den beste narkotikapolitikken, fra Kristne Friskolers forbund om hvem som har den beste skolepolitikken eller fra HRS om hvem som har den beste innvandringspolitikken. Ingen av dem ville bli tatt seriøst - de ville tvert om fått rettet et kritisk søkelys mot seg selv.

Dessuten er jo dette en litt merkelig måte å betrakte politikk på. Det hjelper ikke med verdens beste program på ett område, hvis resten av programmet gjør det umulig å gjennomføre det eller, i verste fall, gjør situasjonen på området verre. Skal man bedømme om et program er godt eller dårlig for likestilling, naturen eller næringslivet, må man selvsagt se på mer enn ett enkelt kapittel i programmet. Noen vil kanskje også si at man bør veie de ulike områdene mot hverandre - både økonomisk og verdimessig - og også ta andre forhold i betraktning enn det ene som organisasjonene rangerer.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !