Av og til sjekker jeg en liste som kalles noe sånt som «Famous Persons Birthday». Ikke mange norske står der, men det gjør skuespiller Rut Tellefsen. En kulturpersonlighet som har fått mange priser og utmerkelser, men ikke kulturprisen i sin hjemkommune Malvik. 23. august ble hun 91 år.

Og snart er det tid for å fremme kandidater. I år prøver jeg på nytt og deler det jeg skrev da hun ikke fikk prisen i fjor. Kanskje Malvik kommune ikke er historieløse likevel ?

Hva er det med Malvik kommune og Rut Tellefsen ?

Lista over kjente personer fra Malvik er nærmest fri for kulturpersonligheter. Den teller i hovedsak politikere, noen idrettsstjerner - og Rut Tellefsen. For de som har fulgt med i norsk kulturliv, er hun et begrep. Født og oppvokst i Hommelvik - noe hun aldri har lagt skjul på. Men for å realisere sitt skuespillertalent måtte hun selvsagt flytte. Hun var elev på det første skuespillerkullet på statens teaterskole og har siden hatt en fantastisk karriere som skuespiller. Deler av dette kan alle se på NRKs glimrende arkiv over oppsetninger fra Fjernsynsteatret.

«Hun har ikke gjort nok for Malvik» er svar jeg har fått når jeg har spurt om hvorfor Rut Tellefsen ikke har blitt hedra av hjemkommunen. Hun har etter hva jeg har blitt fortalt holdt 17-mai tale og deltatt i en Nygaardsvoldmarkering i Malvik. Men hva mer ? Har hun overhode blitt spurt ? Gjennom mine sju regioppdrag for teaterlag i Malvik, har jeg fått inntrykk av at hennes sambygdinger er stolte av henne. Hun blir snakka om og referert til og jeg har vært på besøk i hennes barndomshjem hvor historier om henne har blitt delt. Er ikke dette godt nok ? Hva mer må man gjøre for Malvik ?

Manglende heder fra hjemkommunen er ikke noe bare Rut Tellefsen opplever. I Trondheim skulle det gå 20 år fra Liv Ullmanns« internasjonale gjennombrudd med «Persona» før hun fikk kulturpris. Henny Moan har etter hva jeg ha forstått ennå ikke fått kulturprisen i Talvik og Jakob Weidemann fikk aldri noen kulturpris i Steinkjer. Slik kunne jeg fortsatt. Og la være å hedre de som flytter ut, synes å være et særnorsk fenomen.

I 2020 fylte Rut Tellefsen 90 år. Jeg trodde det var nok til å gi henne lokal oppmerksomhet og foreslo hennes kandidatur. Men den gang ei.

Det vil aldri komme noen ny Rut Tellefsen fra Malvik. Karakterskuespillere av hennes format er en utdøende rase. Og i den lange rekken av utmerkelser hun har fått, burde en lokal kulturpris vært sentral. Det vil aldri skje. Så historieløse har vi blitt.