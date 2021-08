Når fornuften brister

Saken oppdateres.

Smittetallene er på vei opp. Flere skoler har utbrudd som kommer fra idrett og fritid. Kommunedirektør Morten Wolden ber folk begrense sosiale kontakter og ta fram munnbindet igjen. Vi kunne tenkt oss å høre Woldens råd til oss som jobber med disse ungdommene som er smittet, slik at vi selv kan unngå å bli smittet og unngå å smitte andre.

For vi skal møte på jobb og møte elevene på grønt nivå selv om det er smitteutbrudd på flere skoler. Storesøster skal møte på skolen selv om lillebror er nærkontakt til noen som er smittet, og lillebror selv har symptomer på korona. Så lenge storesøster ikke har symptomer (ennå) skal hun møte klassen sin på 50 ungdommer, sitte sammen med dem, samarbeide med dem og bli veiledet og hjulpet av læreren sin som ikke trenger, eller har mulighet til å holde avstand. På grønt nivå skal det vaskes hender, ellers er skolehverdagen som før 12. mars 2020.

En lærer som er nærkontakt til en smittet, skal møte på jobb som vanlig og kanskje smitte elevene og kollegene sine. For er du symptomfri (ennå), skal du møte på jobb. Da skal du som lærer møte elevene med liv og lyst, og ikke tenke på at du kan eksponere sårbare barn og kolleger for virus. Din egen samvittighet må settes på pause.

Heldigvis får elever mulighet til å ta hurtigtest på kort varsel, men kommunen har bestemt at det ikke skal gjelde de voksne som jobber i skolen. Samtidig synes kommunen at det var lurt å ta ned testkapasiteten sånn at man må vente 3–4 dager på å få ta test. Heldigvis kan vi gå på jobb mens vi venter på testen – og svaret! Så får vi bare krysse fingrene for at storesøster i klassen ikke har fått symptomer i mellomtiden.