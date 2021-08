Ski-VM trenger et sterkt destinasjonsselskap

Saken oppdateres.

For å ta det siste først: Nei, Birger Løfaldli, VM sjefen Berit Svendsen starter ikke med et tillegg.

Mandagens intervju på NRK viste en hoppende spent og entusiastisk VM sjef som har alle muligheter for å lykkes i jobben. Jeg blir i hvert fall engasjert av kompetente og engasjerte ledere og nå gleder jeg meg veldig til årene mot 2025!

I Berit Svendsen har VM 2025 fått sin inspirator, ambassadør og hærfører. Ledet riktig kan dette flaggskiparrangementet bli mer enn en idrettsfest noen dager i 2025. Utallige rapporter viser dessverre at store arrangement har en tendens til å bli nettopp det, med forsvinnende få ringvirkninger annet enn de mest forventede og selvsagte.

LES OGSÅ: Birger Løfaldli: VM-sjefen starter med tillegg

Potensialet i kunnskapsdeling, internasjonalt samarbeid og forskning, slik Birger Løfaldli skriver i mandagens kommentar i Adresseavisen , er enormt. For ikke å snakke om kraften dette arrangementet kan få for omdømmet til Trondheim som arrangementsby - og Norge som vertsnasjon. Markedseffekten kan bli svimlende høy. Jeg er derfor dypt uenig med kommentatoren. Berit Svendsen starter ikke med et tillegg.

Det sagt.

Tidligere prosjektleder for VM på ski Guri Knotten har ved flere anledninger offentlig, og senest i Adresseavisen 25. august, uttrykket bekymring for at VM organisasjonen har dårlig tid frem mot arrangementet, og at selskapet skulle ha blitt etablert tidligere. Hun mener verdifull tid har gått tapt, tid som skulle kunne ha blitt benyttet til å sikre nettopp de store varige verdiene rundt dette enorme flaggskiparrangementet.

LES OGSÅ: Eks-sjefen kritisk til ansettelsen. Sier nei til ny VM-jobb

Like bekymret bør både Guri Knotten og vi andre være over at byens destinasjonsselskap Visit Trondheim ikke har hatt en nevneverdig operativ kongress og arrangementsavdeling siden pandemien rammet i mars 2020.

Et helt kompetansemiljø er nærmest utradert på få måneder og av hele kompetansemiljøet og teamet i Visit Trondhjem før pandemien slo er nå snart bare en ansatt igjen.

VM på ski er helt avhengig av et sterkt og fremoverlent destinasjonsselskap skal byen og regionen lykkes med å ta ut de nødvendige effektene VM på ski kan få.

LES OGSÅ: Hun blir VM-sjef: Styrelederen avslørte lønna hun får

Det haster derfor med å tilføre Norges nest største kongressby midler slik at selskapet som jobber på vegne av alle, kan få de musklene og den kraften som må til.

Bare slik kan investeringene og innsatsen hele regionen skal legge ned i årene fremover nå den verdiskapingen og få de varige effektene og ringvirkningene vi forventer.