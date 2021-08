- Allsang i kristne miljøer er farlig. Det er ikke så smart i svette, trange rom heller

Det holder ikke med GPS og førerkort for å gjøre en god jobb som drosjesjåfør

En enestående sjanse for å gjøre noe med hurtigbåthavna

Telefonsamtalen til Røkke fra Witzøe startet et industrieventyr

Kulturlivet har våknet - her er elleve helgetips i Trondheim

Saken oppdateres.

Det er noe av temaene Omadressert-trioen snakker om i ukas podkast. Ikke visste vi at Terje Eidsvåg er en spåmann, og for så vidt også smitteekspert. Men han hevder det han har sett under fadderuka måtte ende i rekordhøye smittetall.

Mens han har sett svette studenter, spillende på luftgitar i bar overkropp, har han også lest det han mener er valgkampens rareste bok. Den er forfattet av Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum.

Og mens vi er inne på Sp, målingene går bare ned og ned. Og det gjør at SV, ifølge Siv Sandvik, gnir seg i hendene.

Vi er også innom den kuleste fyren der bak.

Og til slutt, så klart: Ukas anbefalinger.

HØR podkasten ved å klikke på bildet i toppen – eller gå inn der du vanligvis hører podkast (Acast, iTunes, Spotify eller Podkaster-appen på Iphone)

KAMPEN OM TRØNDERBENKEN: Ni listetopper fra ni ulike partier: Hvem fortjener din stemme? Hør podkast-episodene her.