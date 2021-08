Hvorfor være så vanskelig, AtB?

To menn dømt for drapsforsøk på Solsiden

Der jeg kommer fra, har vi et ord for dette. Nå er det sikkert ikke lov å si det lengre, for noen blir vel krenket. Uansett, det AtB holder på med, er å være vanskelig der det er lett å ikke være det.

Dattera på 16 år har en god periode brukt ungdomsbillett som koster 520 kroner pr. måned. Nå i august begynte hun på videregående skole, og vi kjøpte derfor studentkort som koster det samme, 520 kroner. Samme dag som vi kjøpte dette, ble det billettkontroll og hun fikk bot på 900 kroner for ikke å kunne fremlegge studentbevis. Hun hadde jo ikke fått dette ennå!

Hun framla bevis på at hun var 16 år, og derfor innenfor ungdomsbillett, men bot ble det likevel. Ok, et vanskelig vekterkorps tenkte vi, og vi regnet med dette ordnet seg hvis vi sendte en klage med kopi av at hun hadde kommet inn på videregående. Hun hadde jo tross alt betalt det samme som for en ungdomsbillett. Men nei, klagen ble ikke tatt til følge, og boten må betales.

Jeg skjønner at AtB har paragrafer å gjemme seg bak, men der jeg kommer fra er det bare ett ord for dette: «Hæstkuk-fakte».