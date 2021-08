Fadderuka i samfunnet

Saken oppdateres.

Ønsker med dette å åpent få lov til å spørre ledelsen og rette instanser i NTNU om ordningen og ideen bak de to fadderukene. Det er mange i byen som er interesserte i svarene. Andre studentbyer har én fadderuke. Er studentene som kommer til Trondheim og blir opptatt ved NTNU, yngre, har dårligere karakterer og har mindre evner, er byen her større enn andre studentbyer, er det andre forhold som forklarer to uker i stedet for én?

Hvorfor må resten av byens befolkning tåle to uker med kontinuerlig festing 24/7/52? Det vil si også ofte resten av året i helger og midtuke? Er det dere som har latt studentene tro at folk flest i byen samtykker til dette, og/eller til og med liker det? Er det dere (eller foreldrene) som har latt studentene tro at dette er en menneskerett for studentene? Hvorfor?

I samfunnet for øvrig er folk flest avhengige av nattesøvn før jobb, noen også i helgene. Samfunnet for øvrig finansierer deres arbeidsplasser og studier. Politiet har allerede nok arbeidsoppgaver uten deres direkte bidrag. Fordi direkte henvendelse til dere ikke har berettiget noe svar, prøver jeg nå denne kanalen. Offentligheten trenger svar.