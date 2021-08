Hva er det vi (tror vi) holder på med?

Smiler til tross for tap: – Det er deilig når jeg får tatt det inn over meg

- For tidlig å si at vi har full kontroll over smitteutbruddet

Saken oppdateres.

Jeg ruslet ned Nordre gate i Trondheim her en dag, og det tok ikke mange minuttene før jeg begynte å stusse over alle de engelskspråklige innslagene fra handelsstanden i gata. Adresseavisens gamle lokaler huser nå Espresso house. Like nedenfor ligger Apotek Boots – hva nå i all verden engelske støvler har i apotekbransjen å gjøre. Før man så ankommer Narvesen på hjørnet, passerer man Dr. Dropin, angivelig en legetjeneste. På motsatt side av gata selger den tradisjonsrike Arne Rønning nå klær for man and woman – greit å vite kanskje. Mine engelskkunnskaper sier meg at Nikita hair antakelig driver med noe innen hår.

LES OGSÅ: Vi trøndere er ikke velkomne lenger. De vil heller ha utlendinger

Flere av butikkene fortjener en stor takk, så som Urmaker Håkon Lian, Gullsmedene Gullfunn og Aas, Dressmann (heldigvis med to n’er) og Kaffebrenneriet. Nordre gate 11 eies antakelig av engelskmenn, for der ligger de som perler på en snor: Born in Boston, trafikkskolen Way, og ikke minst Blow hairdressing. På hjørnet i samme bygg kan man så kjøpe seg en matbit på Big bite. Krysser du gata finner du Weekday og Seven-eleven, og hos sistnevnte får man opplyst fra reklameplakaten på gata at Life is what you bake it. Trøste og bære …

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Vi er blitt så American i hodet at kroner føles strange.

Videre nedover i Nordre gate ligger Jimi’s Diner, før utestedene Downtown og The Mint setter kronen på (språkmakk-) verket. At flere av butikkene har Sale – og ikke salg – er jo også litt bemerkelsesverdig, all den tid vi er i Norge.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Norsk under strekt press fra engelsk

Det er trist, rett og slett, at noen tror at det norske språket ikke klarer å formidle informasjon om det man vil selge. Jo da, jeg er klar over at noen er fanget av kjedetilknytning i vår stadig mer globaliserte verden – og kanskje er det nettopp derfor noen av våre lokale handelsmenn, uten selvtillit og språklig ryggrad, tror at de må følge opp i konkurransen med å bli engelskspråklige?