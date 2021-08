Kvinnehelse: PMDD, ka e d ....?

Saken oppdateres.

Det har vært reaksjonen til så å si alle jeg har delt historien min med de siste to årene. Nesten ingen har hørt om sykdommen min. Den medisinske forklaringen er at PMDD kort sagt er en mer alvorlig for for PMS. En hormonell lidelse, hvor kvinner har en unormal respons på normale hormonsvingninger. Hvordan kvinner reagerer på disse hormonsvingningene er individuelt, men gjentakende hver måned. Kvinner med sykdommen forteller blant annet om ødelagte vennskap og ekteskap, angst, depresjon, og selvmordsforsøk.

Vil Sør-Trøndelags-benken løfte kvinnehelse? Spurte Norske kvinners sanitetsforening i et debattinnlegg i Adressa. Min historie er et eksempel på hvorfor det er viktig at kvinnehelse får et skikkelig løft.

Hos meg startet plagene i tiden etter at mitt første barn ble født. I en overveldende og utmattende barseltid er det vanskelig å vite hva som er hva. Jeg prøvde å finne svar på egenhånd, men kom ikke langt. Kunne det være en slags fødselsdepresjon? Det var jo tross alt en lang og tøff fødsel? Jeg hadde samtaler ved voksenpsykiatrisk poliklinikk, men det fungerte ikke. Jeg klarte rett å slett ikke å forklare hva som var problemet.

Noen ganger rant bare tårene, og den tålmodige psykologen prøvde å stille meg spørsmål. Men der satt jeg bare som et spørsmålstegn selv. Jeg forsto ikke selv utfordringene jeg hadde. Jeg kunne gråte meg i søvn etter at tankene kvernet om hva som helst. Jeg var irritablel, hadde konsentrasjonsvansker, var overfølsom, hadde et ekstremt behov for å være alene, vansker med å takle tidspress og følelsen av å miste kontroll i hverdagen. For å nevne noe. Men så ble jeg jo plutselig den bedre utgaven av meg selv igjen. Livet gikk litt i bølger.

Etter at jeg fikk mitt andre barn fortsatte problemene. Dette var en klassisk «drømmefødsel», og tiden etterpå var fin. Men, jeg hadde det jo fremdeles vanskelig. Var det ikke fødselsdepresjon likevel da kanskje? Var jeg gal da? Jeg fortsatte å søke svar, og som flere kanskje kjenner seg igjen i, ble det mange googlesøk. I tre måneder skrev jeg ned plagene mine, og oppdaget til slutt et mønster.

To uker før forventet menstruasjon dukket de opp. Hver måned. Da avtalte jeg et møte med fastlegen, og jeg fylte nesten alle kriterier for PMDD. Det var bare ett punkt jeg kunne svare nei på, og det var selvmordstanker og selvmordsforsøk. Så ille kan det altså bli for noen. Heldigvis gikk det ikke så langt for meg.

Jeg fikk en spesiell type antidepressiva, som var bevist å ha positiv effekt på PMDD. På dette stadiet var jeg rimelig desperat etter å finne ut hva som «feilte» meg, så jeg var mildt sagt gira på å gi det en sjanse. Ordet antidepressiva skremte meg ikke litt en gang!

Medisinen virket! Nå har jeg gått på dem i snart to år, og jeg vil dra det så langt å si at jeg har fått et nytt og bedre liv. Jeg har blitt mye mer avslappet til det meste, og det skal mye til for at jeg vippes av pinnen. Barna mine har fått en bedre utgave av mammaen sin. Det kan ikke beskrives med ord hvor godt det føles. Nå slipper jeg å låse meg inne på badet og kollapse på gulvet for å hente meg inn. Det var nemlig hardt arbeid å prøve å skjule for barna mine hvordan jeg egentlig hadde det.

Det skal sies at det fremdeles er viktig at jeg tar var på meg selv i disse ukene, tabletter fikser ikke alt. Men i mitt tilfelle fikset de nok. Jeg takler livet og hverdagen igjen og har ikke hatt behov for å gråte meg selv i søvn en eneste gang de siste to årene.

Mitt håp med å fortelle om dette er å skape en større bevissthet rundt denne diagnosen som så få vet om! Kanskje er det store mørketall....? Jeg vil avslutte med en klisje; Kan jeg hjelpe bare en fortvilt kvinne eller mamma, er jeg faktisk fornøyd.

