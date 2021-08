Vi står i solidaritet med det afghanske folk. Vi vil være stemmen til de tause

Over 90 kunstnere trår til under ny trondheimsfestival denne helga

Saken oppdateres.

Lørdag 28. august klokken 13 hadde norsk-afghanere i Trondheim en solidaritetsmarkering i Tordenskioldparken for å vise støtte til det afghanske folk som går gjennom en stor tragedie. På samme dato ble det holdt flere markeringer i mer enn 40 byer i 17 land over hele verden. Arrangøren i Trondheim er foreningen Norsk-afghanske kvinner for endring, som har som formål å gi kvinner med afghanske bakgrunn muligheten til å bli inkludert i det norske samfunnet.

I februar 2020 stemplet USA sin tilbaketrekningsplan som en fredsavtale med Taliban og flyttet ansvaret til afghanerne for sin egen skjebne. Dette viste seg til å sette det afghanske folket i en irreversibel tragedie og humanitær krise. Det er snart to uker med uro og kaos siden Taliban inntok Kabul. Flere afghanere prøver desperat å forlate landet og velger døden fremfor livet under Talibans regime. Mens bilder og videoer av unge menn som klamrer seg fast til fly i fart går viralt, lurer jeg som en kvinne med afghansk bakgrunn på: Hvordan vil Afghanistan være for kvinner og jenter under Talibans styre?

Taliban har sagt at alle i befolkningen er trygge og ingen vil bli skadet, men ut ifra det vi hører gjennom sosiale medier, venner og bekjente som befinner seg i Afghanistan, har Taliban ikke endret seg.

De siste 20 årene har en generasjon av unge kvinner vokst opp i demokrati. Disse kvinnene er uavhengige og frittalende med høy selvtillit som har et mål for livet og høye drømmer. Men som nå dessverre må leve under Taliban. Som en kvinne med afghansk bakgrunn som har opplevd livet under Taliban, vil jeg sette søkelys på kvinner og deres fremtid på markeringen. I appellen min skal jeg kreve blant annet om beskyttelse til kvinnerettighetsforkjempere, umiddelbar hjelp i nærområdene til kvinnelige aktivister, og stopp i tvangsreturneringen av afghanske asylsøkere som har fått avslag. Norge har hatt militært engasjement i Afghanistan i 20 år og har et ansvar. Derfor krever vi at norske myndigheter fortsette med sitt humanitære arbeid i Afghanistan og legger press på Taliban for at jenter og kvinner får beholde sin rett til utdanning, arbeid, helsetjenester, samfunnsdeltakelse, bevegelsesfrihet og tankefrihet.

