Fadderuker, søppel og smitte

Se! Et cruiseskip i Trondheim

Fire tenåringer siktet for knivran - politiet har sikret videobevis

Er lommeboka fortsatt i feriemodus? Her er det mye å spare

Ti marerittminutter ødela for RBK

RBK-børsen: Han scoret et klassemål, men var ellers usynlig

Setter opp boder i Munkegata for koronatesting

Frustrert RBK-profil: – Klart bevis på at vi ikke er friskmeldt

Israel åpner for tredje dose til alle over tolv år – FHI følger nøye med

Vålerenga herjet med Stabæk – to mål fra innbytter Christensen

Saken oppdateres.

Jeg er en voksen herre som ofte frekventerer Trondheim by, både som gående og som syklist. Trondheim er en aldeles flott og trivelig by å bo i. Men, de siste ukene har vært en stor skuffelse. Søppel, knuste flasker og glass overalt i byen, spesielt i Møllenberg-området, men også overalt ellers i Midtbyen.

LES OGSÅ: Trondheim kommune ber om at resten av fadderuka avlyses

En søndag eller mandag formiddag i byen er et sørgelig kapittel, og man må se opp hvor man går eller sykler. Det samme gjelder byens nye «pest», nemlig alle elsparkesyklene som ligger mer eller mindre lettere henslengt på de utroligste steder. At Trondheim kommune kan tillate at fire aktører får drive utleie av disse sparkesyklene, er helt uforståelig.

LES OGSÅ: Deltagjengen på fest

Til slutt, og ikke minst viktig, smitten i Trondheim har økt betraktelig, og det er svært bekymringsfullt. Vi kan selvsagt ikke bare skylde på fadderuker og de ca. 30 000 nye studentene for alt dette, men de må helt klart ta sin del av ansvaret og følge de regler som alle nå MÅ og BØR kjenne til. (Mange skal sikkert også studere medisin ...).