Klassifiser Gjevilvassdalen som verdensarv

Saken oppdateres.

For hver gang jeg besøker Gjevilvassdalen, ser jeg mer og mer utvikling. Det må komme en grense og settes en stopper for videre utbygging. Jeg har vandret i norske fjell flere uker i året i mange tiår, fra Sylane i nordøst til Haukliseter i sørvest. Det finnes mange diamanter med ulike kvaliteter. De som er lett tilgjengelige med bil, bygges ut mest.

Den fineste diamanten er Gjevilvatnet med sin perfekte innramming i form av Raudøra, Blåhø, Gjevilvasskammen og Okla. Dalen har så unike kvaliteter at den ikke bare er en lokal attraksjon, men noe av det fineste verden har sett. I dalen ligger Gjevilvasshytta, som i 2020 ble kåret til Norges turistforenings fineste hytte av medlemmene. Denne bedømmingen omfattet helheten, ikke minst beliggenheten.

Om enkelte interesser skulle få fortsette å bygge, vil dalen bli ødelagt for alle og verdien av den synke. Med åpent sinn og kreativitet går det naturligvis å lage et konsept som ikke ødelegger Gjevilvassdalen ytterligere. Det er viktig å skape tydelige rammer som kreativiteten må holde seg innenfor. Begynn med å sette en umiddelbar stopp for videre utbygging og få Gjevilvassdalen klassifisert som verdensarvsted. Det skulle gi enda mer vind i seilene for turistnæringen i hele Oppdal kommune.