Statuen «Gammel mann» er min farfar

Modell for statuen «Gammel mann» som ble etterlyst i Adresseavisen er min farfar Bertram Eggen, født 1882 på husmannsplassen Leireggen ved Leirfossen. Han fikk fire sønner og en datter. Han jobbet som smed på Trondheim Sporvei til oppnådd pensjonsalder. Vi bodde tre generasjoner sammen i en leilighet på Singsaker fra tidlig 50-tall helt til hans død i 1975.

Bertram var utpreget sosial, og glad i en prat. Omtrent hver dag gikk han til Midtbyen for å omgås venner og kjente på kafeer og benker. Han likte å oppsøke Ravnkloa for å kjøpe fisk, og hadde et spesielt forhold til steinhuggerne ved Nidarosdomen. Jeg antar at det var der han møtte Skjølsvik.

Han var over 85 år gammel da han stod modell for statuen, og jeg husker han var ganske sliten da han kom hjem etter ei økt. Jeg så aldri det ferdige produktet, men jeg husker jeg så minimodellen utstilt i vinduet til Spareskillingsbanken på slutten av 60-tallet. De hadde et konsept som de kalte Månedens Kunstverk, og der stod plutselig farfar. Det er vel antagelig denne som nå befinner seg hos Berit på Brekstad.

Det vedlagte bildet er av en kulltegninger som Tore Bjørn Skjølsvik laget til Bertram, og som nå er i mitt eie. Han er veldig lik seg på tegningen, så det er sikkert mange som vil kjenne igjen ham. Det hadde vært stor stas om «den bortkomne statue» hadde dukket opp i god behold.