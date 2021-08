Kortinnlegg: Nav - byråkratisk og tungrodd?

Saken oppdateres.

Ifølge avisens leder 22. august har Nav et byråkratisk og tungrodd språk. Men det er ikke bare språket som er slik. Skal man kontakte Nav skriftlig, må man sende brev. Men selv sender de digital post. Å svare digitalt er derimot umulig. Det er fristende å tenke at med vanskelig tilgjengelighet, både digitalt og per telefon, er det tilsiktet fra Navs side. Eller skyldes det rett og slett byråkrati og at systemet er tungrodd?

Myndighetene signaliserer at de ønsker at befolkningen benytter seg av digitale tjenester. Jeg undres på om Nav er en enslig svale, eller om de fleste offentlige myndigheter gjør det samme.