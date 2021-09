Ask snuser på stortingsplass - nå går han rett i strupen på de andre miljøpartiene

Her har høna fått et skikkelig sjokk 4

Saken oppdateres.

Hans mor var med å stifte partiet, men sønnen var klar på at han ikke skulle inn i det rare og sære partiet. Nå er Ask Ibsen Lindal nær en stortingsplass for nettopp MDG. I ukas Omadressert forteller han om hvordan det føles.

Han er også nådeløs mot de andre miljøpartiene, og mener de svikter velgerne. Samtidig er han klar på at MDG har sørget for at norsk politikk har tatt sjumilssteg på bedre miljøpolitikk.

- Det har skjedd mer på to uker, enn de siste 30 årene, sier han.

Med ultimatum om oljeslutt så kan det bli forhandlinger uten MDG på rødgrønn-side. Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. For da kan Ibsen Lindal få gleden av å se Ola Borten Moe i forhandlinger med Bjørnar Moxnes etter valget.

- Det vil gå hett for seg!

Vi snakker også om regjeringens plutselige endring av oljeskatten. Han er glad for at den kom, men er ikke i tvil om at timingen var godt planlagt. Noe også politisk direktør Siv Sandvik er enig i.

Helt til slutt kommer han med sin anbefaling. En anbefaling som får den ellers sindige Terje Eidsvåg til å vri seg i smerte.

