Jeg var «petrolhead» - ble helfrelst elbilist

Her har høna fått et skikkelig sjokk 4

Saken oppdateres.

Selv om klimakameratene brøler og skremmer som best de kan for tiden, gjelder «bedre god gjort enn godt brølt». Norge har i dag de laveste utslippene siden 1993! Det har skjedd uten at noen bør kunne påstå seg forulempet i sin hverdag, annet en litt elbil-misunnelse. Men det går over hos de fleste.

LES OGSÅ: På bygda vil problemene hope seg opp

Skal det kuttes så brutalt som enkelte parti krever, vil det smerte på en helt annen måte. Vil folk forstå og akseptere det? Svaret er åpenbart, vi får ikke til et grønt skifte med tvang og forbud. Folk vil protestere! Vi skal ikke stoppe utviklingen, selv om vi reduserer utslippene. Dette har vi klart, i en periode med dobling av økonomien og økt befolkning. Omleggingen må skje med økonomiske gulrøtter, ikke skremsel og redusert levestandard.

LES OGSÅ: Klimadebatten må opp av skyttergravene

Norsk elbil-politikk er en slik suksesshistorie uten sidestykke. Det har bidratt til en mye raskere innfasing av nullutslippsbiler en hva den største optimist turte å håpe på bare for noen få år siden. De største bilprodusentene signaliserer nå at de avslutter sin produksjon av forbrenningsmotorer innen kort tid.

I debatter om elbilens fordeler bruker jeg ofte meg selv som eksempel. Fra å være en «petrolhead» til å bli helfrelst. Hvordan kunne det skje? Det er en fordel å være teknologi-optimist, men ikke et krav. Jeg tok steget nettopp grunnet de økonomiske fordelene. Først med en tidlig e-Golf, deretter Tesla. Etter det ser jeg meg ikke tilbake. Jeg mener det er et godt bevis på at økonomiske fordeler ved å velge utslippsfrie løsninger, bidrar til et grønt skifte uten tvang og skremsel. Sitat Elon Musk: «Ikke alle kan være overbevist om global oppvarming, men hvis en elbil rett og slett er det beste produktet, trenger de ikke å være det».

Derfor påstår jeg at har Høyre den beste klimapolitikken. Helhetlig konsekvenstenkning med økonomiske fordeler ved å velge utslippsfrie løsninger er avgjørende for å lykkes. Skremselspropaganda virker mot sin hensikt. Godt valg!