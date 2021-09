Kulturdebatt: Nytt museum: Hva kan Trondheim forvente?

Her massetester de skoleelever

Saken oppdateres.

Sendingen kan ses i vinduet over fra kl. 12.

Hva slags forventninger kan vi ha til det nye museet for kunst, kunsthåndverk og design i Trondheim?

Og hva skjer dersom koronastøtten forsvinner fra kulturlivet allerede i høst?

Adresseavisen spør politikere fra de tre største partiene på målingene om hvor de står i to viktige kulturpolitiske saker for regionen. Debatten sendes direkte fra Trøndelag teater i Trondheim.

Del 1: Nytt museum: Hva kan Trondheim forvente?

Mens hovedstaden har bygget ut det ene store kulturhuset etter det andre, har Trondheim hatt store problemer med å vedlikeholde sine bygg. Nå er et nytt museum for kunst, kunsthåndverk og design under planlegging, og alternativene til hvor det skal ligge er flere. Hva bør kunstmuseet bli? Og vil det få finansiering?

Del 2: Hva skjer dersom koronastøtten til kulturlivet forsvinner?

Er det riktig å strupe støtteordningene til kulturlivet når samfunnet gjenåpner? Og hvor lenge vil pandemiens konsekvenser påvirke kulturbransjen?

I løpet av samtalen møter du direktør Karen Espelund ved Museene i Sør-Trøndelag (MiST), kunsthistoriker og anmelder Gustav Svihus Borgersen, og politikerne Eva Kristin Hansen (Ap), Christianne Bauck-Larssen (H) og Marte Løvik (Sp).

