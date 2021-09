Frivillighetens koordinerte terning

- Vi skal rett og slett sørge for at søppelet til folk kan plasseres i taket

«Terningen er kastet,» skal Julius Cæsar ha sagt da han krysset Rubicon. Det er heldigvis atskillig mer uskyld i terningkastene norsk frivillighet gjør i valgkampen.

Kristin Clemet skriver i Midtnorsk debatt 25. august at det «tydeligvis blitt en sport blant såkalte frivillige organisasjoner å rangere partiene etter hvor gode de er på vedkommende organisasjons område». Hun mistenkeliggjør organisasjoner som Naturvernforbundet, Norsk Handikapforbund og Kirkens Nødhjelp når hun kaller dem for «såkalte frivillige» organisasjoner. Når hun i tillegg formulerer konspiratoriske spørsmål om en koordinert kampanje, så er det greit å rydde opp i Clemets forståelse av sivilsamfunnets rolle.

Frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner har en viktig funksjon i det norske demokratiet som vaktbikkjer og som pådrivere for å endre samfunnet. Noe av styrken til det norske demokratiet er nettopp at vi som enkeltmennesker samler oss i organisasjoner for å legge press på politikerne.

Det er naturlig og bra at organisasjoner vurderer partiprogrammene opp mot hverandre på de områdene som organisasjonene jobber. Ikke alle velgere bryr seg like mye om alt, og det er heller ikke et krav for å avlegge stemme at man har vurdert helheten i alt. Skal du lese programmene til de 9 partiene på Stortinget, så er det hele 1017 sider med politiske program. Å stemme er heldigvis ikke en leseprøve. Organisasjonenes vurdering av partiene er på den måten med på å synliggjøre hva partiene mener om ulike saker og gjør det lettere for oss som velgere å vurdere partiene opp mot hverandre.

Det er bred støtte i alle partier om at frivilligheten og de frivillige organisasjonene skal være uavhengige og frie. Clemet har også tidligere markert seg på som en forkjemper for dette. Derfor er det synd at hun blir konspiratorisk bare fordi organisasjonene er uenig med henne.

