Adressa har et medansvar for at trikken ble lagt ned

Takk for en fyldig artikkel i Uke-Adressa i forbindelse med trikkens 120-års jubileum. Men artikkelen har intet fokus om hva slags status trikk/bybane har i dag. Mitt inntrykk er at enkelte trondhjemmere tror at trikk er noe gammeldagse, håpløse greier. Så når Adressa gjør lite for å rette opp dette, så får jeg gjøre det.

Etter den skandaløse trikkenedleggelsen i 1988, som for øvrig hadde Adresseavisen største velsignelse, (som negativ opinionsdanner hadde avisa et stort medansvar for nedleggelsen), har verden fått over hundre nye trikkebyer. Her i Norden er Bergen, Aarhus, Lund, Tampere og Odense gode eksempler.

Hva skjer når trikk/bybane erstatter buss? Da oppstår skinneeffekten. Det er en voldsom passasjerøkning. I Bergen har denne økningen vært så stor at man har måttet forlenge vognene. Selv om Gråkallbanen i dag er en av byens mest suksessfulle linjer, blir den heller stemoderlig behandlet av politikerne. Man har trumfet igjennom den kapasitetsvake metrobussen, i stedet for å benytte seg av den eksisterende Gråkallbanens kompetanse og infrastruktur til å bygge bybane. Ingen av de ovennevnte byer har denne fordelen.

Kan nevne trikk/bybanes største fordeler: Kapasitet og levetid. En moderne bybanevogn erstatter to metrobusser i antall passasjerer. Levetiden er rundt 40 år. For eksempel er dagens godt vedlikeholdte trikker fra 1984. En buss lever i ti år. Løfter om å føre trikken inn i Midtbyen har blitt brutt flere ganger. Til slutt stjal man linje nr. 1 og ga det til metrobussen. Stygt og historieløst å frata trikken et linjenummer den har hatt siden 1901. Til slutt vil jeg nevne at Gråkallbanen går bra, og ingen politikere tør ta belastningen ved å legge den ned igjen.