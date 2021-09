Svar fra AtB på debattinnlegg om linje 310

Student Sebastian (21) bor på hotell i Trondheim: - Koster like mye som en leilighet

Svar på debattinnlegg i Adresseavisen 26. august: Redusert trafikksikkerhet og komfort på bussrute 310. Først av alt er det synd å høre at du ikke er fornøyd med komforten på de nye bussene. Vi beklager også at det tok lang tid før du fikk svar fra kundesenteret vårt. Det er for tiden stor pågang og vi har derfor lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Fra 7. august rullet det nesten 500 nye busser ut på veiene i Trøndelag utenfor Trondheimsområdet, og vi håper de aller fleste er fornøyde. Når det gjelder sikkerhetsseler er det setebeltekravene i Bus Nordic-standarden som ligger til grunn i anbudskonkurransen. Dette er felles, nordiske krav. I Norge og EU-området finnes det tre bussklasser, og ifølge nasjonale kjøretøyforskrifter skal busser i klasse 2 og 3 ha setebelter.

Bussene på linje 310 mellom Orkanger og Trondheim er klasse 2-busser. Kravet om setebelter som er stilt i kontraktene, er i tråd med Bus Nordic-standarden. Operatørene står fritt til å velge om det skal være tre- eller topunktsseler i bussene i henhold til nasjonale kjøretøyforskrifter for de ulike busstypene.

Angående skjermer og opprop om bord, er det riktig som du påpeker – inntil videre er det statisk informasjon på skjermene og ikke opprop akkurat nå grunnet tekniske problemer. Men, dette skal på plass! Vi jobber kontinuerlig for å få løst dette slik at det er i orden så snart som mulig. I de fleste bussene vil det være sanntidsinformasjon på skjermene som viser de neste holdeplassene, i tillegg til holdeplassannonsering over høyttaler. Det meste av informasjon før og underveis på reisen finnes i appen AtB.

Mange av bussene har også USB-inngang som kan brukes til å lade mobil eller nettbrett underveis. Fra 7. august ble det flere avganger både på hverdager og helg med linje 310 mellom Orkanger og Trondheim. Vi håper at de fleste reisende setter pris på nye bussene, flere reisemuligheter og større valgfrihet når det kommer til avgangstid.