Å skille seg ut fra majoriteten

Da jeg først kom til Norge, begynte jeg på en skole hvor det ikke var andre afrikaner enn meg. Det var en stor overgang å flytte fra en flyktningleir hvor alle så like ut. På min nye skole var jeg plutselig annerledes enn de andre elevene. Mange av barna synes det var spennende at jeg hadde annerledes bakgrunn og språk. De ville bli kjent med meg og min historie. Andre barn synes det var kjedelig at jeg var annerledes enn dem. De kommenterte mitt utseende på en stygg og nedlatende måte.

Dette gjorde at jeg lenge ønsket å bli som alle andre. Jeg ville også kle meg som alle andre. Jeg skjønte aldri hvorfor andre barn var slem mot meg. Jeg snakka med de voksne på skolen. Jeg bare misforsto, sa de voksne. Jeg skifta skole etter hvert. Jeg fikk det bedre. Jeg fikk venner. Jeg traff også andre mennesker som så ut som meg. Det var da mitt liv begynte på ordentlig.

Jeg skulle ønske de voksne på min gamle skole så hva som skjedde og hadde hatt mot til å si fra at det var ikke greit med mobbing og trakassering. Jeg skulle ønske de voksne jeg valgte å dele mine vanskelig perioder med var gode forbilder. Uansett hvor mange år det går, glemmer jeg ikke de modige ungdommene som stod opp for meg. Kanskje var det lettere for disse ungdommene å hjelpe meg fordi de selv skilte seg ut på sin egen måte, eller fordi de aksepterte at det var lov å skille seg ut.

Mitt håp er at alle barn uansett bakgrunn skal slippe forskjellsbehandling. Det å skille seg ut er ikke negativt. Det er mange som ikke forstår at vi er alle forskjellige. Ingen mennesker er like. Hver enkelt av oss er et unikt individ. I stede for å være skeptisk burde vi være nysgjerrig. Det som skjedde i min barndom, skjer dessverre med flere. Det kan også forklare hvorfor andre har delt sine historier om mobbing før skolestart.

Hva tenker politikerne å gjøre med dette store problemet? Og hvilke politikere klarer å stå opp for våre barn og ungdommer? Å bekjempe mobbing er vanskelig synes jeg. Min erfaring er at det er enkelte foreldres holdninger som barna fanger opp og bringer videre slik at andre barn også blir påvirket til å tro at å behandle andre mennesker dårlig er slik det skal være. Man har jo sett at selv om det er mye informasjon angående mobbing så virker det ikke på alle. Når det gjelder barn som mobber andre barn er det viktig å få mobberen i dialog slik at det er mulig å identifisere årsaken til mobbingen. Slik kan man sette inn hjelpetiltak til rett tid. Ofte har mobberen store personlige utfordringer og mobber selv å bli akseptert i en gruppe.

Det er viktig å få mobberens foreldre på banen for å kunne sette søkelys på problemet. De som opplever mobbing, kan ofte føler seg sviktet når man ikke får den hjelpen man har krav på, da er det kanskje lett å gi opp. Men takket være mobbeombudet så kan alle få hjelp nå. Opplever du en vanskelig hverdag med mobbing, ta kontakt med mobbeombudet. En suveren ordning.