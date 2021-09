Norske tog er fullstendig akterutseilt

Over halvparten av bruktboligene i Trondheim går over prisantydning: - Får en lottogevinst når de selger

Saken oppdateres.

Blant lokalpolitikere i Trøndelag i uka som har gått, har det vært voldsom klinsj om de nye hybridtogene. Om hvorvidt de kan redusere reisetiden og benytte seg av elektriske strømlinjer. I den sammenheng har jeg en historie om da jeg var på ferie i Øst-Sverige og Vest-Finland for tre uker siden. Det viste seg nemlig at lyntog på både én og to etasjer ikke lenger kun var forbeholdt sagnomsuste togland som Frankrike og Japan.

Det opplevdes som futuristisk science fiction da jeg oppdaget mens jeg satt på togene på Stockholm-Umeå og Vasa-Helsingfors, at de var så raske, at de hadde fartsmåler i sittearealene. Lyntogene i Finland var attpåtil to etasjer høye. Og de sneiet gjerne 205 km/t utenfor melkerutene. Norge som helhet har altså blitt fullstendig utklasset og utradert på tog av både Sverige og Finland, og etter det jeg har hørt også av Danmark.

Togene mellom Trondheim og Oslo tar fortsatt omkring 6 timer og 45 minutter. Tilsvarende distanse i nærliggende land kommer seg på rundt fire timer. Riktignok er det verdt å nevne at servicen på de lyntogene, var tidvis tvilsom. I Sverige hadde de glemt å sette opp mobilnettverk i togtunnelene, vognene på Sundsvall-Umeå hadde ikke rengjort vinduene (Det var omkring 120 insektrester på vinduet jeg satt ved), og. strekningen Tammerfors-Åbo hadde ingen matservering.

Så hvis Sverige og Finland har tatt seg råd til å bygge linjer og tog for å kjøre i 200 km/t på distanser av lengde og viktighet tilsvarende Trondheim-Oslo og Oslo-Kristiansand, så er det på tide at vi slutter å bli rundspilt og fullstendig ydmyket av resten av landene rundt oss. Og kanskje ville vi da fått til matservering og internett på hele de lyntogstrekkene, og da faktisk blitt bedre enn nabolandene våre.