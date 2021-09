Hårreisende forslag om lekser

Her avlegger Bjørn Arve DNA-prøve 34 år etter at faren forsvant

I helgen leste jeg en oppsiktsvekkende sak i avisen. Nemlig at regjeringen i et nytt forslag til opplæringslov ønsker å lovfeste en lekseordning for å sikre at alle barn i norsk skole skal gjøre lekser på fritiden sin, etter skoletid. Det er noe jeg først og fremst som forelder, men også prinsipielt, kan melde om at jeg synes er hårreisende.

Jeg synes et forslag som dette vitner om flere skritt i feil retning av hva gjelder norsk leksekultur. Personlig er jeg tilhenger av at barn i norsk skole skal ha den leksehjelpen de trenger nettopp i skoletiden. Dette for å kunne sikre at alle barna får den nødvendige hjelpen for å etablere det samme grunnlaget for videre læring og for at de skal ha de samme forutsetningene for å lære, da ikke alle foreldre og foresatte er like ressurssterke i en faglig kontekst. Noe som åpenbart ikke bør gå utover barna.

I tillegg bør det nevnes at elever i skolen alt for tidlig rammes av prestasjonspress på flere arenaer. Det oppfordres til sosialt samvær med venner og familie, det oppfordres til fysisk fostring i form av sport og idrett, og i tillegg kommer en rekke barnebursdager som det også skal deltas i. Men i følget forslaget til regjeringen skal det tas hensyn til hvile, noe det åpenbart ikke legges til rette for med denne ordningen.

Hvordan skal barna lære seg selvregulering og å regulere mellom aktivitet og hvile om det ikke er rom for hvile? Barn i barneskolen har mer en nok med å trene på å tilegne seg sosiale evner og livsmestring. De skal lære seg å ta vare på deg selv og å bli gode medmennesker.

La barn være barn, la leksene være i skolen!

