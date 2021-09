Vi må oppføre oss redelig overfor hverandre

Her avlegger Bjørn Arve DNA-prøve 34 år etter at faren forsvant

#minvalgkampsak: mindre polarisering

Det er mange saker jeg kunne valgt som min kampsak: Hvordan skape fremtidens næringsliv hvor folk tør å satse på gründervirksomhet? Hvordan skape verdier og arbeidsplasser samtidig som vi bekjemper våre store klimautfordringer? Eller en av mine hjertesaker - hvordan møter vi utfordringene knyttet til et likestilt og mangfold næringsliv, særlig når vi kanskje er på vei inn i et nytt samfunns- og arbeidsliv post-covid?

Selv om alle disse sakene er viktig for meg, så ønsker jeg meg aller mest et politisk landskap som er mindre polariserende. Det skal selvsagt være rom for uenighet og ulike tilnærminger til utfordringer og muligheter, men vi må respektere hverandre, lytte til hverandre og oppføre oss redelig overfor hverandre. Alle bør oppleve at de har rett til å uttale seg og rett til å mene noe om hvordan vi skal møte fremtiden.

Til slutt: Ytringsfrihet kommer med ansvar. Det ansvaret har vi alle - ikke bare politikerne.