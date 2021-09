Dessverre fortsatt lovlig med profitt i velferden

Saken oppdateres.

For Rødt er velferd uten profitt en av de viktigste sakene. Penger bevilget til felles velferd skal gå til felles velferd– ikke privat berikelse.

At de store kommersielle eierne og deres støttespillere frykter for sin mulighet til å hente ut profitt, har blitt svært tydelig. I sin iver etter å forsvare at pengene ikke kommer fram til barna, tas det i bruk faktafeil og villedende informasjon, også i avisenes kommentatorrekker.

Adresseavisens Synnøve Vereide skriver 9. september at «Bjørnar Moxnes har påstått at bransjen er grunnleggende kriminell» og viser til en leder i Aftenposten. Det er veldig pussig, siden det i denne lederen står: «selv ikke Rødt-leder Bjørnar Moxnes, (…), har påstått at bransjen er grunnleggende kriminell.»

LES VEREIDES KOMMENATAR: Rødt og SV profiterer på kjip retorikk

Hva Vereides motiver for å komme med regelrett faktafeil er, skal vi ikke spekulere i. De kommersielle eiernes motiver for å drive barnehage er derimot klarere – de skal tjene penger. For barnehage har blitt god business. Storberget-utvalget viser at lønnsomheten for noen barnehager er for høy og tyder på superprofitt i sektoren. Barnehagene til de store kjedene er 67 prosent mer lønnsomme enn andre kommersielle barnehager.

Politisk redaktør Siv Sandvik følger valgkampen tett. Abonner på hennes nyhetsbrev her !

Klassekampen har denne uka avslørt hvor utspekulerte de kommersielle eierne er når de henter ut penger fra barna og putter i egen lomme. Barnehagebaronen Tormod Meyer i Halden eier seks barnehager og har i løpet av bare tre år tatt ut 12,3 millioner i lønn og utbytte, brukt penger på firmahytte på Beitostølen og på gullsmeden som kona driver. Dette er penger som kunne gått til bedre bemanning, bedre lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte og flere lekeapparater til barna, for å nevne noe. Men mye av det Meyer har gjort ser ut til å være helt lovlig innenfor dagens regelverk. Dette må vi sette en stopper for.

Rødt har folket i ryggen når vi krever en velferd uten profitt. Meningsmålinger viser et tydelig flertall i befolkningen for at man ikke skal kunne ta ut profitt fra velferdstjenester, og at velferd skal drives av offentlige og ideelle aktører, ikke kommersielle.

Vi må få tettet hullene der pengene renner ut av velferden. Rødt har vist at dette er mulig, og har lansert en plan for profittfri velferd i løpet av de neste fire årene. Det er på høy tid at vi får bort sugerørene som de kommersielle eierne har hatt i felleskassa og sørge for gode, universelle og offentlige velferdstjenester.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !