En fremtidsvandring gjennom Nyhavna

Mistenker at det er kvikkleire i rasområdet. Vei stengt etter bekymring for nye ras

Saken oppdateres.

#min valg kamp sak Politikerne har sine valgkampsaker. Hva er din? Send innlegg til debatt@adresseavisen.no.

#minvalgkampsak: byutvikling

Det er en vanlig lørdag tidlig i september. Året er 2030 og høsten nærmer seg. Ved sjøkanten på Nyhavna kjenner jeg det kalde og fuktige høstværet på kroppen.

Jeg ser ned langs gatene og de varierte husrekkene. Det er rart å tenke på at dette industriområdet har blitt til en helt ny og levende bydel, og hvordan det har samlet mange forskjellige mennesker og grupper. Nytenkende offentlige initiativer har skapt en bydel med rom for alle - også førstegangskjøpere med lett lommebok er det plass til her. Fra andre etasje og oppover får jeg et lite innblikk i livene til alle disse menneskene. De fleste har franske balkonger, den typen som ikke stikker ut fra fasaden. Noen ser på tv mens andre forsøker å legge barna.

Ut fra en sidegate kommer en feststemt studentgjeng. I parken ser jeg både småbarnsforeldre og pensjonister nyte det friske høstværet. Det er godt å se at så mange ulike mennesker kan bo så tett her i Trondheim, og at byen ikke lenger sluker urørt natur og dyrka mark. De store motorveiprosjektene er lagt på is. Biltrafikken har mot alle odds gått ned.

LES #MINVALGKAMPSAK: Matjorda smuldrer vekk

Alle husene er blitt omtrent like høye, men ikke helt. Noen er kledd i tegl, andre er i pusset mur, mens trehusbebyggelsen bærer forskjellige farger fra Trondheimspaletten. Materialene virker varige og solide. I det jeg kommer frem til enden av en husrekke åpner gaten seg i en romslig plass som minner litt om Torvet, bare mye, mye mindre. Den ligger helt ned mot bryggekanten hvor fire studenter har funnet husly i hver sin seilbåt, den samme bryggekanten som for få år siden var dekket av skrapjern på vei til Asia. Innbydende dufter fra områdets restaurantliv ligger i lufta, mens jeg hører lyden av latter og lek fra en flytende badstue. I likhet med boligene har også næringseiendommene blitt utformet for å skape variasjon. For en merkelig blanding av tannleger, eiendomsmeglere, kunstnere, frisører, interiørbutikker, kiosker og kaféer.

Gatene er kontinuerlige, noen smale og noen brede. Den gamle industribebyggelsen er bygget om til å huse både bolig og næring. Det fascinerer meg hvordan disse byggene, med repeterende vindusformater og nesten kjedelige fasader, kan virke så beroligende. Det er nesten som om ingen av byggene har lyst til å skille seg ut. De forstår på en måte at de er en del av noe som er mye større enn seg selv. Husene som står tett i tett danner gater, kvartaler, mellomrom og plasser.

LES FLERE #MINVALGKAMPSAK-INNLEGG HER

Vi er tilbake i valgåret 2021. Det er nå du og jeg skal bli enige om veien videre for Nyhavna. Vi må tåle å diskutere heftig oss imellom, og i avisspaltene. Byplankontoret må bemannes opp med enda flere dyktige arkitekter og fagfolk. De skal lytte til oss og samtidig gjøre egne, helhetlige vurderinger for det store området. Vi må stemme på politikere som respekterer fagmyndighetene våre, og som tør å vente med å involvere de private til vi har de overordnede planene klare. Samtidig skal vi verdsette de privates investeringer og risikovilje i arbeidet med å gjøre ambisjonene til virkelighet. Vi skal fordele de store oppdragene på flere ulike entreprenører og arkitektkontorer, for på den måten å oppnå variasjon i fasader og utforming. Utbyggerne skal knive om å bygge det peneste kvartalet, og det skal være lovpålagt med inngravert navnelogo på fasaden. Botettheten kan vi hente fra Møllenberg, Bakklandet kan vi bruke som forbilde for byliv, og gateløpene i Nordre og Dronningensgate kan inspirere skala og byrom.

Høsten er på trappene. Jeg setter meg ned på en benk mens jeg hører lyden av tung industri. Det er godt å drømme seg tilbake til fremtiden.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !