Gjennom den siste tids medieoppslag, senest gjennom innlegg i Adresseavisen av Per Morten Hoff 8. september, har det framkommet ulik informasjon om skiforbundets prioritering og arbeid med hopparrangement for kvinner, og da spesielt gjennom koronaperioden. Flere av påstandene som er framsatt baserer seg på åpenbare faktafeil og informasjon som ikke har sin rot i virkeligheten. Vi vil i det følgende derfor belyse saken med utgangspunkt i fakta.

Gjennom høsten 2020 og vinteren 2021 arbeidet Norges Skiforbund sammen med Norges Idrettsforbund på spreng med å sikre helsemyndighetenes tillatelse til å kunne gjennomføre verdenscup og andre internasjonale renn i Norge. På grunn av pandemisituasjonen tillot imidlertid ikke helsemyndighetene internasjonale konkurranser i denne perioden, og Norges Skiforbund ble i likhet med andre særforbund tvunget til å avlyse alle internasjonale konkurranser sist sesong.

Avlysningene skyldtes ikke økonomi, men norske myndigheters nedstegning av landet.

Koronaavlysningene i Norge bidro til at verdenscupkalenderen for kvinner ble kraftig redusert forrige sesong. Det er dessverre begrenset interesse for å arrangere hopprenn for kvinner i flere andre europeiske hoppnasjoner, og Norge tar sammen med Japan gjennomføringsansvaret for en betydelig del av kvinnenes verdenscupkalender. Forrige vinter måtte også Japan avlyse sine renn på grunn av myndighetenes koronarestriksjoner, og med de to store arrangørnasjonene forhindret fra å kunne arrangere ble hopp kvinner hardere rammet enn de fleste andre skiidretter. Fra skiforbundets side ble det lagt til rette for å kunne gjennomføre erstatningsrenn i Norge både i februar og mars, men mulighetene for dette ble dessverre stanset av norske myndigheters innreisebestemmelser.

Det må avslutningsvis nevnes at Norges Skiforbund har prioritert store ressurser til hopparrangement for kvinner fra grenen kom på den internasjonale kalenderen på starten av 2000-tallet. Det er gjennomført over 60 Continental Cup-renn og nesten 40 verdenscuprenn i Norge fram til i dag. Med god støtte fra LO har vi i mange år gjennomført Lillehammer Trippelen hvor vi har løftet premiepengene, og i 2019 ble Raw Air for kvinner med tilsvarende sammenlagt premiesum som for menn introdusert. Totalt har Norges Skiforbund i denne perioden prioritert mer enn 30 millioner kroner av fellesskapets midler til å utvikle og gjennomføre hopprenn for kvinner.

Internasjonalt har mange i Norge jobbet målrettet med å utvikle kvinnehopp. Blant annet takket være det store engasjementet fra flere nøkkelpersoner i Skiforbundet, fikk man for eksempel besluttet at kvinnene skulle få konkurrere i stor bakke i VM i Oberstdorf sist vinter. I vinter foreslo også Skiforbundet, i et forslag til FIS, at arrangørnasjoner som har hopprenn for menn, også måtte forplikte seg til å gjøre det samme for kvinner.

