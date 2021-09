Klart for årets høydepunkt - valget

Saken oppdateres.

Det er september og annethvert års høydepunkt nærmer seg. Jeg snakker selvsagt om valg. I år er Nordre gate omgjort til partigata. De første valgbodene dukket opp tidlig i august, andre uka i september er de fleste partiene på plass. Politikere og andre stemmesinnsankere knives om velgernes gunst og stiller gjerne opp for å dele ut kaffe, svare på spørsmål eller rett og slett slå av en prat mens kaffen nippes.

Det er et privilegium og en gave å få lov til å stemme ved valg, stortingsvalg som fylkes- og kommunevalg. Jeg utruster meg selv med friskt gyv, mitt mest åpne ansikt og begir meg i ør takknemlighet nedover Nordre. Relativt nøytralt antrukket, jeg vil jo ikke se verken utpreget borgerlig eller sosialistisk ut. Jeg ønsker heller ikke at sentrumspartiene skal anta at jeg er deres velger. Tvert imot, jeg ønsker meg impulser fra alle partier.

Når jeg da har avsluttet min sakte tur, først nedover, deretter oppover Nordre, står jeg igjen med brosjyrer fra fire partier. Høyre, Pensjonistpartiet, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. Et litt skuffende antall, men la gå. Ap bedyrer at nå er det folk flest sin tur. Jeg kan godt like å bli ansett som folk flest. Men vent litt, er det ikke Fremskrittspartiet som er partiet for «folk flest?» Hvorfor fikk jeg verken brosjyre eller samtale derfra? Ser jeg ikke ut som folk flest likevel? Ser jeg for sosialistisk ut? Vises det så godt på meg at ungene mine har meldt seg selv inn i miljøagentene, at jeg automatisk antas å stemme Miljøpartiet De Grønne? Eller en annen variant av grønt? Venstre? Senterpartiet?

Pensjonistpartiet? Den likte jeg. Selv om jeg med mine 38 år er stykke unna pensjonsalderen, så fremkommer det kanskje tydelig at jeg synes minstepensjonen er skammelig lav? Eller kanskje lyser det av meg at jeg faktisk er livredd lårhalsbrudd og trekk? KrF? Ser jeg ut som om jeg vandrer i fortapelsens dal, eller ser jeg ut som om jeg synes at kontantstøtten bør videreføres, eller som et minimum bevares slik den er i dag? Mon tro om jeg heller ser ut som en gründer, som trenger litt drahjelp fra Høyre? Eller som en laksearving, som ønsker å betale mindre skatt?

Hva med partiene på hver sin flanke? Frp! Ser jeg ikke liberalistisk ut nok i dag? Eller ser jeg ut som om jeg mener at Norge fremdeles trenger olje, og at det er vårt ansvar å få opp det som er? At Norge med vår rikdom vil kunne gjøre det mest miljøvennlig? Lyser det rødt-velger av meg i så grad at partiet heller ønsker å spare blekket til en de kan vinne, eller ser jeg ut som om jeg hører hjemme hos Partiet De Kristne?

SV! Hvor er dere hen? Kan man se på meg at jeg fremdeles er sur for den kommentaren til Inga Marte Thorkildsen for åtte år siden, den om at det er mindre verdifullt å arbeide hjemme? Og Sentrum, hvor er dere? Som et nystiftet parti med en foreløpig beskjeden velgerskare, burde ikke dere i det minste forsøke å få min stemme? Demokratene?

Jeg storkoser meg med funderingene over hvorfor ikke partiene har gitt meg blekker for å sanke nettopp min stemme. Jeg føler meg viktig, og en av mange ting jeg liker er å føle meg litt viktig. Tusen takk til alle dere som står på i alskens partier for at Norge skal fortsette å ha et fungerende demokrati.

Uansett hvilken retning du mener Norge bør ha, hva som er din overbevisning, håper jeg at du benytter deg av det privilegiet det er å kunne stemme. Godt valg!