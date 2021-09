Styreleder Benum: Rekrutteringen av VM-sjef

Mistenker at det er kvikkleire i rasområdet. Vei stengt etter bekymring for nye ras

Saken oppdateres.

Ole Økland skriver i kommentaren: «Hvem bestemmer innen idretten?» om både «Gutteklubben grei» og «Jenteklubben first», hvor han spekulerer i om en relasjon mellom idrettspresident Berit Kjøll og Berit Svendsen kan ha ført til at Svendsen ble ansatt som VM-sjef.

LES OGSÅ: Omkamp om VM-jobben, Adressa?

Undertegnede er styreleder for VM på Ski 2025. Styret, sammensatt av personer med bred og variert erfaring, har hatt ansvaret for ansettelsesprosessen. Ski VM 2025 er et stort internasjonalt prosjekt med stort potensial og samtidig høy kompleksitet. Målsettingen rundt prosjektet er å skape en fantastisk folkefest, samt å legge igjen varige verdier for skiidretten og samfunnet.

Bærekraft, digital formidling og klok håndtering av rettigheter er viktige stikkord i denne sammenheng. Et slikt prosjekt krever tung og erfaren ledelse. Rekrutteringsprosessen har vært omfattende, og kandidater er brakt opp både via inngående søknader og aktivt søk etter personer med relevant bakgrunn. Berit Svendsen kom opp som kandidat gjennom aktivt søk.

LES OGSÅ: Tanja Holmen om ny VM-sjef: Nei, Birger. Jeg er dypt uenig

Berit har lang fartstid som leder nasjonalt og internasjonalt, bred erfaring fra store, komplekse prosjekt, samt solid erfaring fra organisasjoner i raskt utvikling. Hun får fremragende attester på det å skape entusiasme og begeistring i de organisasjonene hun har ledet. Disse kvalifikasjonene ble avgjørende for styret. Berit Kjøll har selvfølgelig ikke hatt noe med rekrutteringen å gjøre, slik jobber ikke et styre. Det kan også legges til at ingen i styret kjente Berit Svendsen fra før.

LES OGSÅ: Ekssjefen kritisk til ansettelsen. Sier nei til ny VM-jobb

Berit har nå satt sammen et svært sterkt komplementært lederteam, hvor arrangementserfaring, lang fartstid fra frivillighet og solid lokal forankring er vektlagt. På vegne av VM på ski ser jeg fram til en spennende reise fram mot VM og en fantastisk folkefest i 2025. På denne reisen vil dagens VM-ledelse, VM-organisasjonen og frivillige delta i mange regionale og lokale arrangement, inspirere og bli inspirert. Dette skal vi få til - sammen