Barnehageansatte er på ingen måte velferdsprofitører

Mange opplever et tomrom når barna flytter ut. Her er seks tips om hvordan du kan ta vare på forholdet

Fem trender som viser at borgerlig valgseier er best

Drømmedebut for Edouard – mareritt for røde Spurs

Saken oppdateres.

SV og Rødt anklages for kjip retorikk mot de private barnehagene på kommentatorplass i Adresseavisen, og det påstås at vi også stempler de som jobber i private barnehager som profitører. Vi i SV ønsker å være helt tydelige; folk som jobber i private barnehager er på ingen måte velferdsprofitører, det har selvsagt vi heller aldri sagt. Det er heller ikke primært«høylytte, innflytelsesrike stortingspolitikere i Oslo» som kritiserer de store private barnehagekonsernene, men fagbevegelsen og folk som selv jobber i barnehagesektoren som kjemper for egne lønns- og pensjonsrettigheter.

Les også: Jeg og mine kolleger har fått et profitørstempel i panna

Vereides angrep på SV og Rødt kommer samtidig som Klassekampen gjennom en rekke artikler denne uka dokumenterer hvordan eierne av de private barnehagekonsernene tar ut store utbytter som havner i private formuer. I 2019 gikk private barnehager med én milliard i overskudd, 11 prosent av dette ble tatt ut i utbytte til eierne. Dette vil vi forby. Skattepenger og foreldrebetaling skal investeres i barna og i de ansatte.

Artikkelserien i Klassekampen viser hvordan de fire største barnehagekjedene vokser seg stadig større ved å kjøpe opp små og uavhengige barnehager. På to år hadde de fire store aktørene over én milliard kroner i overskudd før nedbetaling av lån. Lønnsomheten ligger skyhøyt over normalen for private barnehager. Gøril Bjerkan, medlem av det regjeringsoppnevnte Velferdstjenesteutvalget, sier at de store kjedene driver mer effektivt. Det er ikke nødvendigvis positivt, ifølge Klassekampen: – Inntektene til en barnehage er rimelig konstante: Det er foreldrebetaling og offentlige tilskudd. Det betyr at kjedene har kuttet kostnader. Og hva er driftskostnadene i en barnehage? Det er stort sett lønnskostnader, sier hun.

LES OGSÅ: Vi kan ikke utelukke alle private av ideologisk prinsipp.

Det er heller ikke riktig at SV ønsker å «»utelukke alle private aktører av ideologisk prinsipp». Vi vil gjerne at det kommunale barnehagetilbudet suppleres med ideelle aktører som kan bidra til å skape godt og mangfoldig tilbud. Men, vi ønsker ikke en utvikling hvor noen få store kommersielle kjeder tar over store deler av sektoren, og hvor eierne beriker seg på skattepenger og foreldrebetaling. Særlig ikke om disse kjedenes vekst muliggjøres av «effektiv drift» gjennom kutt i lønn og pensjon til de ansatte.

Uansett om SV er sterkt uenig med forretningsmodellen til de store barnehagekonsernene, så er vi selvsagt klokkeklare på at alle barnehageansatte, uansett hvilken barnehage de jobber i, gjør en fantastisk jobb for barna våre. Vi kommer til å fortsette kampen for gode barnehager, at alle barnehageansatte skal ha gode lønns- og pensjonsvilkår, og at pengene foreldre og skattebetalerne betaler inn, ikke skal gå til å bygge private formuer.