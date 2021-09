- Jeg gikk over Torvet da jeg hørte et høyt smell

Saken oppdateres.

Takk til Heimdal bibliotek for at faren min ikke fikk forhåndsstemme. Når en eldre mann kommer innom med valgkortet sitt, men har glemt legitimasjon, så synes jeg at det må slå inn litt sunn fornuft, litt medmenneskelighet. Til og med var det slik at kona var med og stemte, og hun har samme adresse, samme etternavn. Han har stemt hver gang det har vært valg og gjort plikta si. Det har blitt noen ganger i løpet av 87 år. Men denne gangen så blir det vist ikke stemt, det koster for mye å ta turen igjen. Det er ikke greit å bli gammel. Igjen: Takk til Heimdal bibliotek.

Jeg forstår at de har regler å gå etter, men i dette tilfellet og sikkert i flere andre er det ikke tvil om at det er rett person. Det er lov å tenke selv når man har en slik jobb! Han måtte sette seg ute i gangen for å ta seg igjen. Det var slitsomt og også veldig sårt.