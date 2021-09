Vi som elsket Norge

- Jeg gikk over Torvet da jeg hørte et høyt smell

Fem trender som viser at borgerlig valgseier er best

Fem trender som viser at borgerlig valgseier er best

Saken oppdateres.

Dette er et svar på teksten «Vi som elsker Norge» av spaltist Jonas Skybakmoen.

Ingen i Alliansen har sterke antipatier mot jøder, eller noen annen gruppe. Det er bare at terskelen for anklager om «antisemittisme» er så lav at det er tilnærmet umulig å fremsette legitim kritikk mot lobbygrupper, interesseorganisasjoner, retorikk og metoder uten at slike anklager slenges frem.

LES SKYBAKMOEN: Den norske tilliten er ikke hva den en gang var. Det har ytre høyre-aktører forsøkt å utnytte

I mars 2018 ble den islandske nasjonalforsamlingen truet om ikke å iverksette et forslag mot rituell omskjæring av barn. Truslene kom i et brev fra den jødiske organisasjonen Anti-Defamation League av B'nai B’rith (ADL). I brevet skryter lederen Jonathan Greenblatt av hvor mye pressedekning deres angivelige eksperter får i gigantiske medier som The New York Times og The Washington Post, og truer åpent med at de vil ødelegge Islands turistnæring dersom forbudet blir iverksatt.

Brevet ligger i dag åpent tilgjengelig i de islandske postlistene. Den som vil kan gjerne lese det her: www.althingi.is/altext/erindi/148/148-787.pdf

Resultatet ble at Island ennå ikke har vedtatt noe forbud mot rituell omskjæring av gutter.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Det vi ser her, er hvor mye makt disse «elitene» og internasjonale maktgruppene har. Antidemokratisk utpressing foregår helt åpent av religiøse pressgrupper. Dette er åpenbart ingen «konspirasjonsteori» om grønne menn fra mars.

Videre utnytter ikke Alliansen svekket tillit i befolkningen. Alliansen er bare et resultat av splittelser og utfordringer i samtiden. Alliansen er en protest i seg selv mot det jeg kaller gameshow-demokrati.

Partilederdebattene er så kaotiske og meningsløse at programledere må blåse i en fløyte for at voksne mennesker ikke skal snakke i munnen på hverandre. Kjernesakene som tas opp, er i hovedsak overfladiske. Dette er noe som kan illustreres med at et nytt og omfattende overvåkningsprogram står på trappene, uten at det blir nevnt i valgkampen.

Jeg synes det er flott at dere setter pris på «fellesskapet» dere har rundt gameshowet Demokrati, med alt hva dette innebærer av omstendigheter. Jeg mener det kler dere godt.