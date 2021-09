NTNUs leder bagatelliserer festproblemet

Parti flyttet sted for valgvake etter at de fikk uventet selskap

Fem trender som viser at borgerlig valgseier er best

I Adressa 10. september svarer rektor ved NTNU, Anne Borg, på Trond Åms kronikk «NTNU har et ansvar for studentfylla». I Anne Borgs kommentar starter hun med å minne om at Trondheim er en studentby, og skriver at studentene legger ned en formidabel innsats gjennom frivillig arbeid og et utall studentorganisasjoner. Det har hun helt rett i og det er vel alle enige om. Trondheim hadde rett og slett vært en fattig by uten studentene.

Jeg synes imidlertid det er provoserende når Anne Borg skriver at det er «sterkt beklagelig at en liten andel av våre studenter – i likhet med andre i samme aldersgruppe – har en festkultur som går ut over andre». Denne formuleringen vitner om at hun ikke har forstått alvoret i dette problemet. Det er ikke snakk om en liten gruppe mennesker som har en festkultur. Har Anne Borg noen gang gått gjennom byen etter klokken 23 en hvilken som helst kveld i august? I så fall har hun ikke møtt en «liten andel av sine studenter». Det dreier seg om en stort antall studenter som fester til langt på natt, uka gjennom, i store deler av Trondheim sentrum.

Når fadderuka (som varer i to uker) er over, er det snart UKA (som varer i fire uker), og etter UKA er det snart på tide å begynne å feire at eksamen er over. Vi har fått en studentkultur i Trondheim som gjør det mindre attraktivt for andre å etablere seg i sentrum, og for oss som allerede bor her er det til tider ganske uutholdelig. Hvis ikke Anne Borg og NTNU skal ta en del av ansvaret for å endre på dette, hvem er det da som skal gjøre det? Det er uheldig at NTNUs leder går ut og bagatelliserer dette problemet.

Så, hva kan vi gjøre? Utgangspunktet er godt – alle i Trondheim vil selvfølgelig ha studenter her, og ønsker at de skal lage liv og røre i byen. Problemet er at volumet og intensiteten på festingen har blitt skrudd opp noen knepp for mye de siste årene. Det må altså noen justeringer til. Jeg er sikker på at det går an å skape en kultur hvor man tar hensyn til hverandre, slik at barnefamilier, pensjonister, studenter og andre kan bo side om side.

Med god kommunikasjon og noen gode initiativer fra de aktuelle aktørene (NTNU, Trondheim kommune, Samfundet, velforeninger etc.), blir det forhåpentligvis ikke behov for vektere som patruljerer Møllenberg neste høst. Men da må NTNU erkjenne at dette er et problem først! Trondheim skal være en studentby, men forhåpentligvis ikke bare en studentby.