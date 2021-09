Hurra for historisk høy kvinneandel på Stortinget

Jeg har et tips til SJ. Kan vi få en vogn med møtekupéer?

Jeg faller nå ut av Stortinget, men gleder meg over en historisk høy kvinneandel de neste fire årene. Spesielt stolt er jeg over kvinneandelen i Høyres stortingsgruppe

Valget er over, opptellingen er gjort, og ved hvert valg er det like spennende å følge med på hvor mange kvinner som får politiske verv. Kvinner har vært underrepresentert på alle politiske nivåer.

Årets stortingsvalg derimot, gir oss grunn til å rope hurra! Det er historisk at 46,7 prosent kvinner skal ta sete i det store runde bygget på Løvebakken. Ekstra stolt er jeg over at kvinnene er i flertall i Høyres nye stortingsgruppe (19 kvinner og 17 menn). Høyre har dermed bidratt til å få opp den totale prosentandelen av kvinner på stortinget.

Det kan være mange grunner til at kvinnene er kommet mer på banen, men jeg tror kvinnelige rollemodeller er utrolig viktig. Vi har i denne regjeringsperioden hatt kvinnelig- statsminister, finansminister, forsvarsminister, utenriksminister, næringsminister og stortingspresident. Dette har vært posisjoner som ofte har vært bekledd av menn.

Erna Solberg har vært opptatt av å løfte frem ulike kvinnelige profiler og gi dem de mest ansvarsfulle postene, noe som har bidratt til å bryte stereotype oppfatninger. Jeg håper dette er en trend som fortsetter og oppfordrer Jonas Gahr Støre til å gi kvinner solide posisjoner i sin nye rødgrønne regjering.

