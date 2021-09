Hvor er de etiske retningslinjene, NTE?

Rødt-Hege er historisk: Her er fire saker hun vil kjempe særlig hardt for

Rødt-Hege er historisk: Her er fire saker hun vil kjempe særlig hardt for

Karbonfangst og lagring er for dyrt, for usikkert, men likevel mulig?

Saken oppdateres.

I sommer var min mor på 92 år utsatt for en overivrig strømselger fra NTE som tydeligvis var mer opptatt av sin provisjon enn å opptre etisk forsvarlig overfor ei gammel dame. Hun hører veldig dårlig og oppfattet ikke hva dette gjaldt. Hun bruker ikke å åpne døra når det ringer på, hvis hun ikke venter besøk. Denne gangen banket det hardt på døra i tillegg til at det ringte på, så hun åpna likevel. Selgeren hadde nok sett at hun gikk inn like før.

LES SVARET FRA NTE: NTE beklager: - Det moren hennes opplevde, er helt uakseptabelt

LES OGSÅ: Advarer mot pågående strømselgere etter opprettelsen av nytt nettkonsern

Hun oppfattet ikke hva han ville, kun et spørsmål om hun ønsket faktura fra Trondheim eller Bergen. Hva forventer en at en person som har bodd i Trøndelag hele livet og i Trondheim i mer enn 50 år, svarer da? Hun hadde ikke noe med Bergen å gjøre, sa hun – og dette gjentok hun. Den pågående selgeren blir også med henne inn i leiligheten og vil se bankkortet hennes eller pass.

Hun er klar i toppen og vet at hun ikke skal gi ut slike opplysninger. Hun løy og sa at jeg hadde kortet hennes og pass hadde hun ikke. Han trykket også på mobiltelefonen hennes som lå til opplading på bordet, fortalte hun. Hun ble veldig redd etterpå, for hun er svært dårlig til beins og tenkte på at hun kunne ha blitt slått ned.

LES OGSÅ: Stadig flere stusser over strømregninger

Jeg skjønte heller ikke hva dette var, men ringte politi og kriminalvakt og meldte om det jeg trodde var et svindelforsøk. Jeg fikk ikke anmelde, for hun var jo ikke svindlet ettersom hun ikke hadde gitt fra seg noen opplysninger eller skrevet under på noe.

Gode naboer oppklarte at dette gjaldt strømsalg og en melding på telefonen hennes fra NTE der hun skulle bekrefte kjøpet, oppklarte det hele. Hun bekreftet ingen ting! Jeg slettet tvert imot meldingen og beroliget henne med at dette gikk fint – hun hadde ikke blitt svindlet. Men frekkheten kjenner visst ingen grenser, for strømavtalen hennes er endret likevel og fakturaen har kommet – uten at dette var godkjent. Så dette oppfatter jeg nærmest som svindel.

LES OGSÅ: Koblet fra strømmen og strømmåleren i fjor høst – likevel kommer det strømregninger

NTE ble varslet og en hyggelig kundebehandler beklaget riktignok selgerens oppførsel og sa selgerne ikke skulle gå fram slik. Kanskje NTE skal se litt på sitt etiske regelverk og se om det kan være nødvendig å oppdatere dette litt. Et punkt om hvordan de skal opptre når de forsøker å kapre kunder, vil jeg foreslå som et nytt avsnitt i regelverket.

LES SVARET FRA NTE: NTE beklager: - Det moren hennes opplevde, er helt uakseptabelt