I åpent landskap over Dovre 

Saken oppdateres.

Stadig flere jobber fra toget. Nettet på Dovrebanen har nemlig gradvis blitt bedre. I skrivende stund pågår det fire separate teamsmøter bare i vognen her jeg sitter. Noen har støydempende hodetelefoner. De vet derfor ikke hvor høyt de snakker, men jeg kan avsløre at studentene som fester på Møllenberg i fadderuka har fått konkurranse. Jeg liker fest, og jeg liker jobb. Derfor synes jeg dette er hyggelig.

LES OGSÅ: Nei, i sommer skal jeg virkelig logge av

Jeg har likevel et tips til SJ (som jeg personlig synes har hevet servicen på sine togruter). Kan vi få en vogn med møtekupéer? Da kan vi sitte i åpent landskap og jobbe over Dovre, men ta møtene for oss selv. Uansett, takk for trivelig tur. We are now approacing Dombås, på tide å ta lunsj.