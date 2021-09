NTE beklager: - Det moren hennes opplevde, er helt uakseptabelt

Rødt-Hege er historisk: Her er fire saker hun vil kjempe særlig hardt for

Saken oppdateres.

Det gjør inntrykk å lese innlegget til Ann Siri Hegseth Garberg. Det moren hennes opplevde, er helt uakseptabelt, og vi beklager på det sterkeste. NTE har etiske retningslinjer, verdier vi skal etterleve og retningslinjer for hvordan vi oppfører oss, også når vi selger strøm. Disse retningslinjene gjelder både for våre egne ansatte og for dem vi leier inn for å jobbe sammen med oss – som i denne saken.

La det være sagt først som sist: Vi tar slike saker på største alvor og gjør vårt ytterste for å komme til bunns i saken og rydde opp. Ingen kunder skal sitte igjen med en slik opplevelse som fru Hegseth. Alle selgerne våre, både egne ansatte og innleide, får grundig opplæring i hvordan de skal oppføre seg både når de kontakter folk på telefonen og på døra. Noen ganger glipper det dessverre, og da er vi veldig takknemlige for at vi får tilbakemeldinger om det. Kritiske tilbakemeldinger er en mulighet for å bli bedre, enten det er å korrigere adferden hos den en selger, eller å forbedre rutinene våre.

Det var mange interne regler som ble brutt den dagen i juni da selgeren vår ringte på hos moren til Ann Siri Hegseth Garberg. Regelverket for hva vi skal gjøre hvis det oppstår slike situasjoner, er derimot fulgt. Vi har snakket med salgsselskapet, de har snakket med selgeren og tatt en ny runde med alle selgerne for å forsikre seg om at de kjenner og følger retningslinjene.

Heldigvis er det sjelden vi opplever ubehagelige episoder som den fru Hegseth opplevde, men én er en for mye. Jeg kan forsikre om at vi gjør vårt ytterste for at ingen skal oppleve NTE som noe annet enn redelige.