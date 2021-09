Klemme-bonanza på valgvaker

Høyesterett har satt punktum for halliksaken mot Club4-Krogstad

Hva har politikerne egentlig forstått om trafikkproblemene her? Absolutt ingenting

Millionjubel for Klæbo utenfor skiløypa

Her signerer statsministeren avtalen med verdalsselskapet

Her stemte 75,8 prosent av velgerne på samme parti

Frykter SVs innflytelse på særlig én sak: - Her er det kjempesprik

- 14–15 åringen i huset er ikke så opptatt av og bekymret for klima som ryktet sier

Borten Moe: - Vi har ikke stilt et eneste ultimatum

Han er stille før han svarer: «Vi er her for å forandre på meg»

Hva har politikerne egentlig forstått om trafikkproblemene her? Absolutt ingenting

Brannen på Jotun fabrikker er ikke under kontroll

Brannen i Jotun fabrikker i Sandefjord er ikke under kontroll

Saken oppdateres.

Mandag var det stortingsvalg. Erna, Jonas, Trygve og resten av gjengen samlet seg i hopetall for å følge stemningen utover kvelden. Lovnader, løfter og fremtidige usannheter ble servert på løpende bånd, og nærkontakt, klemmer og glede var like tilstedeværende når resultatene tikket inn.

LES OGSÅ: Festivalen krever gyldig koronasertifikat for å komme inn på konsertene

Våre store forbilder, politikere og ledere av Norges land la bort alt av smittevern i seiersrusen. Én-meteren var glemt, fordi her skulle det feires. Det var reneste klemme-bonanza på valgvakene, men kultursektoren skal fortsatt holdes nede! For hvorfor skal vi i kultur-, restaurant- og barbransjen og andre da sitte her å se på i stillhet? Vi som fortsatt holdes nede av restriksjoner om avstand, antall, innslipp og registrering.

LES OGSÅ: Abid Raja har lært noe viktig

En bransje som gjennom hele pandemien har vi tatt regler og restriksjoner på høyeste alvor. Det har vært lite smitte, fordi vi har overholdt reglene. Men med en gang en valgseier skal feires, kastes alle regler til side. Det er på tide at kulturbransjen får komme seg tilbake til normalen. Enkelte er enda langt unna å kunne ha en inntekt som det er forsvarlig å leve på!