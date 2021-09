Vi må leve midt i et gedigent fyllekalas, Borg

Får meldinger om at ungdommer i Trondheim samles for slåsskamper

Til rektor Anne Borg ved NTNU. Dette er et svar på ditt innlegg i Adresseavisen 10. september, hvor du ikke vil ta ansvar for den studentfylla som har utartet kraftig de siste syv til åtte åra. Jeg mener dere er medansvarlig for disse fadderukene, som dere i tillegg har utvidet til to uker.

Lerkendal studentboliger, hvor fadderukene er gedigent fyllekalas har mistet all kontroll over seg selv. Festen begynner i slutten av juli/først i august og fortsetter helt fram mot november, så å si hver uke. Vi ligger i et episenter, med 600–800 studenter alle retninger.

Lerkendal studentboliger er i våre øyne en mektig ghetto. Vi har 12 filmsnutter fra juni 2020 og juni 2021 som gir et godt utgangspunkt for både å se og lydhøre, fra fyllefestene hvor hyling, brøling og musikk er en gjennomganger i blokkene. De fleste vinduer bruker å stå åpne.

Stavanger universitet har også fadderuke, men uten alkohol! Har ikke dette vært et bedre alternativ i Trondheim? I stedet for å skape en utrivelig by der befolkningen må lide av for eksempel dårlig nattesøvn før arbeidstid med mer da alle fyllefestene fører til dette. Jeg vil samtidig fortelle hvordan min kone, som har kronisk migrene hver eneste uke, på årsbasis. Kan du da tenke deg hvordan hun føler elendigheten av alle fyllebøllene, Anne Borg? De har heller ikke fulgt anbefalinger og påbud angående smittevern under pandemien.