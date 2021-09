Er fadderukene mer enn kaldkauking, høy musikk og fyll?

Har AtB tenkt over hvordan det vil føles å gå på do med en hel buss som venter utålmodig?

Rektor Anne Borg hevder i denne spalten 10. sep. at NTNU ikke har noe ansvar for studentenes utagerende festing. Borg går sammen med natteravner i fadderukene, hva var hensikten? For andre enn Borg har dette en symbolikk og signaleffekt som bifaller studentenes oppførsel i forbindelse med fadderukene.

Borg sier i avisen at de ikke har myndigheten til å forby voksne mennesker som studenter å feste. Men Borg har både stor myndighet, og muligheter til å påvirke. Stemmeretten og verdigheten til å bli tatt hensyn til, ligger kun til de som kvalifiserer til å være akademikere, er inntrykket vårt. Livskvalitet til mange mennesker i mange bydeler ser ut til å være underordnet stakkars ressurssvake studenter uten sosiale ferdigheter eller egne evner.

LES FLERE INNLEGG I DEBATTEN OM STUDENTFESTING:

Vanlige mennesker forstår ikke logikken bak at dette er studenter med nok mentale ferdigheter til å kvalifisere seg til studierett og stemmerett, kan være så hjelpeløse som Borg beskriver. Borg setter sine studenter foran sine bysbarn. Aam beskriver i sin kronikk vår situasjon presist. Studentene viser ingen evner eller interesse for å ta hensyn til vanlig folkeskikk. Og, har dere eget opptak for studentmesterskapet i kaldkauking?

Vi har god grunn til å tvile på stor arbeidsmengde og vanskelighetsgrad i alle studier. Er det for mange studenter i forhold til deres kapasitet, slik at de egentlig ikke holder ønsket nivå? Kvaliteten på studentene blir ikke foredlet gjennom de langvarige fadderukenes utagerende festnivå.

Har ikke fadderne og fadderlinjene eget ansvar for kvalitetsmessig tilrettelegging for aktiviteter utover høyt alkoholinntak, kaldkauking og høylytt bassmusikk? Hva tror dere vanlige folk tenker og mener om NTNU og deres studenter? Hvilken rolle ønsker dere egentlig å ha i samfunnet? Jeg kan forsikre dere om at realitetsbeskrivelsen hos folk flest er svært forskjellig fra deres eget selvbilde.