Kortinnlegg: NRK Stjernekamp og rasisme

Stjernekamp lørdag kveld holdt et utrolig høyt nivå, og de fleste leverte varene. For en operakjenner, eller nøytral, var det to artister som skilte seg ut i negativ retning. Det var overraskende at disse to ikke var blant de med færrest stemmer. Men etter hvert har vi blitt ganske vant til at artister med en annen hudfarge blir stemt ut tidlig i konkurransen.

Kunne to med en annen hudfarge, som gjorde en god innsats, tape mot en artist uten stemme? Svaret fikk vi i kveld. Stjernekamp, uten at ekspertene utgjør for eksempel 50 prosent av stemmene, blir dessverre et utslag av norsk rasisme snarere enn faglig nivå – tragisk.